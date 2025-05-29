O que é fadiga de alertas?

A fadiga de alertas é uma preocupação cada vez maior em setores como saúde, cibersegurança e finanças, embora se estenda a qualquer organização que dependa de supervisão constante e em tempo real. Normalmente, ocorre durante longas horas de trabalho e situações de muito estresse. As notificações são muitas vezes geradas por sistemas de monitoramento, ferramentas de segurança e plataformas de suporte à decisão clínica.
A fadiga de alertas não é apenas um desafio organizacional, é psicológico. Pesquisas mostram que a superestimulação crônica (como alertas constantes) pode levar o cérebro a um estado reativo, tornando mais difícil processar informações de forma ponderada.
Quando profissionais de cibersegurança ou clínicos estão expostos a sinais repetitivos e não urgentes, começam a desligá-los.1 Essa dessensibilização cognitiva pode ser fatal em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e catastrófica em um centro de operações de segurança (SOC).
Se problemas de alta prioridade ou críticos passarem despercebidos, isso poderá causar respostas atrasadas e minar a confiança no gerenciamento de alertas e nos sistemas de segurança. Sejam dados de telemetria de monitores de pacientes ou inteligência de ameaças de firewalls, muito ruído inevitavelmente leva ao silêncio, com resultados possivelmente desastrosos.
Os riscos da fadiga de alertas não são teóricos. Eles se manifestam em incidentes de segurança do paciente, violações de segurança, interrupções operacionais e falhas no cumprimento de regulamentações. Os profissionais começam a desconfiar dos sistemas de alerta devido ao grande volume de alertas que recebem, o que os leva a ignorar, adiar ou descartar as notificações.
Em um caso de saúde alarmante, uma criança recebeu uma sobredosagem de 39 vezes de um antibiótico comum. O sistema emitiu vários alertas, mas os médicos sobrecarregados — inundados por alertas constantes durante o plantão — os ignoraram. O problema não eram os dados, mas a fadiga de alarmes (um subconjunto de fadiga de alertas específico para ambientes clínicos).
Na cibersegurança, o padrão é o mesmo. Os SOCs recebem milhares, se não dezenas de milhares, de alertas diariamente. Essa sobrecarga pode levar a respostas atrasadas e ao aumento da vulnerabilidade a violações de dados.
Agentes maliciosos aprenderam até mesmo a transformar a fadiga de alertas em armas, lançando grandes volumes de eventos de baixa prioridade para distrair os analistas e ocultar atividades maliciosas à vista de todos. Uma tática às vezes chamada de "tempestade de alertas".
Outros setores não estão imunes. No setor de energia, alertas de segurança ignorados podem levar ao downtime da rede. No setor financeiro, muitos alertas podem interferir na resposta a incidentes. O perigo não se limita a um vertical; é universal onde quer que a intervenção humana em tempo real seja essencial.
E agora, com a inteligência artificial (IA) desempenhando papel central nas operações, os riscos são ainda maiores. A fadiga de alertas ameaça a integridade desses sistemas, alimentando-os com dados irrelevantes, sobrecarregando os fluxos de trabalho de priorização e minando sua capacidade de detectar ameaças reais em ambientes de alto volume.
Se não for verificada, a fadiga de alertas pode ter impactos graves, tais como:
As causas da fadiga de alerta incluem o design da infraestrutura, a fragmentação das ferramentas, as limitações cognitivas e os processos de fluxo de trabalho ineficientes. As causas comuns de fadiga de alertas são:
Grandes volumes de dados de telemetria, muitas vezes duplicados ou insignificantes, sobrecarregam os responsáveis pelas decisões. Sem filtragem adequada e contexto, as equipes se afogam em dados em vez de extraírem insights úteis.
SOCs, hospitais e empresas costumam usar ferramentas de segurança sobrepostas, gerando alertas redundantes. Sem um sistema unificado de gerenciamento de alertas, essa falta de integração pode causar trabalho redundante, confusão e ineficiência no tratamento de alertas críticos.
Quando as ferramentas de segurança não conseguem identificar a causa raiz de um alerta, vários alertas podem ser gerados para o mesmo evento subjacente. Em seguida, as equipes investigam cada alerta individualmente, sem saber que eles estão relacionados. Isso pode inflar o número de falsos positivos e levar à fadiga de alertas.
Quando as equipes não têm ferramentas de automação ou priorização, podem ficar sobrecarregadas enquanto filtram manualmente os alertas. Esse processo tedioso retarda os tempos de resposta e introduz uma chance maior de erro humano.
As equipes enfrentam dificuldades quando problemas críticos e ruídos de baixa prioridade parecem idênticos, obscurecendo ameaças reais. A classificação incorreta da gravidade de um alerta pode dificultar para os respondentes a alocação da atenção de forma eficaz.
Os limites de alerta padrão raramente refletem o risco real, inundando desnecessariamente os dashboards com alertas de baixo valor. Limites mal ajustados também podem não conseguir distinguir entre flutuações normais e ameaças genuínas, levando à fadiga de alertas.
Conhecer os diversos tipos de alerta e a forma como seus riscos associados aumentam pode ajudar a simplificar e priorizar a resposta.
Logs e métricas de rotina que não exigem ação imediata. Embora útil para auditorias, o excesso de alertas informativos pode sobrecarregar os dashboards e ocultar sinais importantes.
Eventos não ameaçadores desencadeiam alertas, contribuindo fortemente para a fadiga. Alarmes falsos frequentes minam a confiança nos sistemas de alerta, fazendo com que os usuários ignorem até mesmo os avisos legítimos.
Sinalizam possíveis problemas que precisam de monitoramento, mas não de intervenção imediata. O gerenciamento eficaz exige contexto para determinar quando o escalonamento é necessário.
Sinais de alta prioridade ocultos e ignorados devido à dessensibilização. Alertas perdidos representam riscos operacionais significativos, possivelmente levando a resultados graves.
Exigem atenção imediata, indicando possíveis violações de dados, preocupações com a segurança do paciente ou ameaças ativas como malware. A rápida identificação e ação é essencial para mitigar riscos significativos.
A forma como os alertas são gerados e tratados também desempenha um papel fundamental na forma como as organizações têm a experiência da fadiga.
À medida que as organizações tentam reduzir a fadiga de alertas, é importante conhecer as diversas demandas que os alertas manuais e automáticos impõem às equipes.
Os alertas manuais dependem do julgamento humano e são úteis em situações ambíguas ou de alto risco, mas são mais lentos e mais propensos a erros sob pressão. Os alertas automáticos — baseados em lógica com regras ou aprendizado de máquina — possibilitam uma detecção escalonável mais rápida, mas podem perder contexto importante ou gerar falsos positivos.
As estratégias de alerta mais eficazes combinam humanos e máquinas: automatizar a detecção de ameaças rotineira enquanto reservam avaliações manuais para casos que exigem insights mais aprofundados.
Lidar com a fadiga de alertas de forma eficaz exige uma abordagem estratégica, técnica e humana. As possíveis estratégias são:
Preveja a fadiga de alertas na fase de projeto, testando ferramentas de alertas e fluxos de trabalho de automação em ambientes de monitoramento em tempo real. O design proativo pode ajudar a fazer o ajuste fino dos limites de alertas, reduzir os falsos positivos e evitar a fadiga de alertas antes que isso afete a resposta.
Adaptar os limites de alerta às normas ambientais, reduzindo alertas irrelevantes. A pontuação baseada em risco — abordagem que classifica os alertas por impacto em potencial e probabilidade — pode ajudar a revelar alertas praticáveis e suprimir os irrelevantes. Isso ajuda os socorristas a concentrarem seus esforços de forma mais eficaz.
Os sistemas de triagem de alertas impulsionados por IA usam processamento de linguagem natural (PLN) e correlação de eventos para lidar com altos volumes de alertas, o que pode aumentar a eficiência e otimizar o foco. A triagem baseada em ML reduz consideravelmente o trabalho manual e as taxas de erro identificando padrões, reduzindo duplicatas e correlacionando alertas relacionados para aliviar a carga de trabalho humana.
A automação inteligente permite que analistas e clínicos se concentrem em questões críticas. Por exemplo, os alertas podem ser enviados diretamente para as plataformas de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) para minimizar a troca de contexto, quando os usuários têm que alternar entre vários sistemas ou interfaces para coletar informações.
Monitorar regularmente métricas importantes — como volume de alertas, tempo médio de reparo (MTTR) e taxas de falsos positivos — pode ajudar a refinar estratégias de gerenciamento de alertas. O aumento desses esforços com educação constante e melhores práticas compartilhadas pode alinhar as expectativas entre as equipes clínicas e de segurança.
Consiga insights para se preparar e responder a ciberataques com maior velocidade e eficácia com o IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Entenda as ameaças mais recentes e fortaleça suas defesas na nuvem com o relatório X-Force Cloud Threat Landscape
Acesse o relatório Gartner® para saber como gerenciar todo o inventário de IA, proteger as cargas de trabalho de IA com barreiras de proteção, reduzir riscos e gerenciar o processo de governança para ter confiança em IA para todos os casos de uso de IA na sua organização.
Conheça novos insights para selecionar o fornecedor de detecção e resposta gerenciadas mais adequado às metas da sua organização
Eleve sua segurança com nosso pacote premier de soluções de detecção e resposta a ameaças.
Proteja os investimentos existentes e aprimore-os com a IA, melhore as operações de segurança e proteja a nuvem híbrida.
Crie uma estrutura de identidade sólida, independente do fornecedor, com uma solução de IAM confiável.
Use as soluções de detecção e resposta a ameaças da IBM para fortalecer sua segurança e acelerar a detecção de ameaças.
1 Original Research: Alarm Fatigue: Exploring the Adaptive and Maladaptive Coping Strategies of Nurses, PubMed, 1.º de outubro de 2024