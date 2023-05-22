O que é OpenTelemetry?

A tecnologia OpenTelemetry pode gerar, coletar, exportar e instrumentar dados de telemetria para analisar o comportamento e o desempenho da sua plataforma. Desenvolvedores e SREs podem usar o OpenTelemetry para atingir metas de negócios por meio de seu processo padronizado de coleta de dados de telemetria e permitindo uma melhor compreensão dos comportamentos do sistema.

Grupos de TI e profissionais de DevOps devem usar instrumentação para criar um sistema observável em aplicativos nativos da nuvem. O código de instrumentação costumava ser variado, dificultando a alteração dos back-ends pelas empresas. Era difícil trocar de ferramenta porque eles precisariam reinstrumentar seu código e reconfigurar novos agentes para enviar dados de telemetria para seus novos dispositivos.