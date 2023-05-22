O que é OpenTelemetry?

OpenTelemetry, também conhecido como OTel, é uma estrutura de observabilidade de código aberto com uma coleção de kits de desenvolvimento de software (SDKs), APIs neutras ou independentes de fornecedor e ferramentas para instrumentação.
A tecnologia OpenTelemetry pode gerar, coletar, exportar e instrumentar dados de telemetria para analisar o comportamento e o desempenho da sua plataforma. Desenvolvedores e SREs podem usar o OpenTelemetry para atingir metas de negócios por meio de seu processo padronizado de coleta de dados de telemetria e permitindo uma melhor compreensão dos comportamentos do sistema.
Grupos de TI e profissionais de DevOps devem usar instrumentação para criar um sistema observável em aplicativos nativos da nuvem. O código de instrumentação costumava ser variado, dificultando a alteração dos back-ends pelas empresas. Era difícil trocar de ferramenta porque eles precisariam reinstrumentar seu código e reconfigurar novos agentes para enviar dados de telemetria para seus novos dispositivos.
Depois de perceber a necessidade de um sistema padronizado, a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) patrocinou o projeto OpenTelemetry para criar uma maneira padronizada de enviar, coletar e transferir dados de telemetria para plataformas de observabilidade back-end. O OpenTelemetry nasceu da combinação da tecnologia de rastreamento distribuído do OpenCensus e do OpenTracing em uma única ferramenta.
Para obter uma compreensão mais profunda do OpenTelemetry, vamos nos aprofundar no que são dados de telemetria e como sua organização pode usá-los.
Uma parte fundamental do desempenho bem-sucedido das aplicações é ter observabilidade por meio do acesso aos dados. Os profissionais de TI usam dados de telemetria para determinar a saúde e o desempenho de sua aplicação. .
O OpenTelemetry cria um padrão para coleta e transferência de dados de telemetria em aplicativos nativos da nuvem. Essas métricas podem então ser analisadas e monitoradas pela sua organização para melhorar suas plataformas.
Os dados de telemetria são compostos principalmente de saídas que são coletadas de registros, métricas e rastreamentos. Frequentemente, são chamados de os três pilares da observabilidade.
Métricas: normalmente, as métricas são onde você vê o primeiro sinal de que um problema está ocorrendo em seu sistema. Eles fornecem valores numéricos ou conjuntos de medidas que mostram a utilização de recursos e o desempenho do aplicativo. Os três principais tipos de métricas são delta, gauge e cumulativa.
Rastreamentos: os rastreamentos avaliam como as solicitações passam por um servidor em ambientes de nuvem distribuídos. Ele analisa isso monitorando como uma operação é transferida de nó para nó.
Os rastreamentos só podem fornecer visibilidade limitada sobre a integridade da aplicação porque são focados exclusivamente em camadas de aplicações. Para ter uma visão completa do que está acontecendo em seu sistema, também é essencial monitorar suas métricas e logs.
A coleta de dados de telemetria é uma etapa importante no processo de OpenTelemetry e observabilidade. A seguir, discutiremos como o OpenTelemetry é usado em um ambiente de nuvem disperso.
O objetivo principal do OpenTelemetry é coletar e exportar dados de telemetria. O OTel auxilia os profissionais de DevOps na depuração e gerenciamento de aplicações. Com esses dados em mãos, eles podem tomar decisões informadas sobre a programação e ajustar-se à medida que a organização continua a mudar e a crescer.
Existem três maneiras principais pelas quais o OpenTelemetry é usado no DevOps para resolver problemas de aplicações:
Priorize solicitações: o OpenTelemetry tem a capacidade única de criar um sistema de camadas para solicitações em seu sistema. Isso é importante porque as solicitações concorrentes serão priorizadas corretamente.
Monitore o uso de recursos: capture solicitações entre microsservidores para atribuir o uso de recursos por grupos. Os profissionais de TI podem rastrear esse uso de recursos entre sistemas compartilhados.
Observabilidade de microsserviços: monitore a integridade do seu aplicativo registrando dados de telemetria de aplicativos em sistemas distribuídos. Ter essas informações ajudará sua equipe a otimizar e executar seu aplicativo corretamente.
Cada um desses recursos ajuda as organizações a resolver erros comuns ao executar aplicativos em sistemas nativos da nuvem.
Há muitos benefícios em usar o OpenTelemetry para seus projetos de software livre.
Cada um desses benefícios ajudará a melhorar a observabilidade e o monitoramento. Esses benefícios explicam por que o OTel é o futuro do monitoramento de desempenho de aplicações (APM).
Consistência: o principal benefício do OpenTelemetry é a consistência da coleta de dados do OpenTelemetry em diferentes aplicações.
A falta de um padrão unificado cria problemas para profissionais de Dev Ops e SREs. O Otel agora economiza seu tempo, oferece mais observabilidade e coleta dados de telemetria sem alterar seu código. A ampla adoção dessa tecnologia em todas as organizações facilitou a implementação da implantação de contêineres. Isso é semelhante à adoção em massa do Kubernetes como padrão para orquestração de contêineres.
Observabilidade simplificada: o OTel simplifica a observabilidade porque pode coletar dados de telemetria sem alterar código ou metadados. Agora, os desenvolvedores não precisam se ater a back-ends ou fornecedores específicos.
Flexibilidade: os desenvolvedores podem monitorar as métricas de desempenho e o uso de qualquer navegador ou dispositivo da web. A conveniência de observar seu aplicativo de qualquer local facilita o rastreamento de suas análises em tempo real.
No geral, o principal benefício do OpenTelemetry é ajudá-lo a alcançar seus objetivos de negócios ideais. Este software permite que sua organização entenda e corrija problemas que poderiam impactar negativamente a experiência do seu cliente. O OpenTelemetry fornece os dados necessários para interromper um problema em seu caminho antes que seu serviço seja interrompido.
Em resumo, o OpenTelemetry funciona combinando uma API, um SDK, um coletor e uma instrumentação automática para extrair dados e enviá-los ao sistema de destino. Para tornar seu sistema mais agnóstico, várias etapas precisam ser executadas usando esses componentes.
Uma API criará rastreios instrumentando seu código e ditando quais métricas precisam ser coletadas. Seu SDK então reunirá, traduzirá e enviará esses dados para a próxima etapa. O OpenTelemetry Collector processa os dados, os filtra e os exporta para um back-end compatível. .
Há muitas peças em movimento quando se trata de tornar a coleta de dados da Otel bem-sucedida. Aqui está uma explicação detalhada dos quatro principais componentes do OpenTelemetry:
API: A API (Application Performance Interface) permite que diferentes componentes de software se comuniquem entre si. Ele define operações de dados para registro em log, métricas e dados de rastreamento. Essencialmente, as APIs do OpenTelemetry desacoplam um aplicativo da infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores tenham a flexibilidade de alternar servidores que executam sua nuvem. As APIs são específicas da linguagem (Java, Ruby, JavaScript, Python e muito mais).
SDK: os profissionais de DevOps podem usar SDKs de linguagem para permitir que as APIs Otel gerem dados de telemetria no idioma de sua escolha. Depois de gerar esses dados, você pode exportar as informações para o back-end desejado. Os SDKs do OpenTelemetry possibilitam conectar a instrumentação manual de bibliotecas comuns com a instrumentação manual de aplicativos. Os SDKs são a ponte entre as APIs e os coletores. Significa Kit de desenvolvimento de software.
Coletor: o OpenTelemetry Collector é composto por exportadores, processadores, agregados e receptores de dados de telemetria. Ele pode suportar Prometheus, OpenTelemetry Protocol (OTLP), Jaeger, Zipkin e outras ferramentas proprietárias. O coletor pode pegar dados de telemetria e enviá-los para vários back-ends de observabilidade. Por fim, ele pode ajudar sua organização como um pipeline de processamento e filtrar seus dados antes de exportar. Isso ajuda a solucionar possíveis problemas mais rapidamente.
Instrumentação automática: é importante observar que a instrumentação automática difere entre as diferentes linguagens de programação. A instrumentação automática elimina da equação inúmeras codificações manuais tediosas.
Cada um desses componentes compõe a estrutura que faz com que o OpenTelemetry seja uma adição vencedora para monitorar sua aplicação.
O OpenTracing é um projeto de código aberto que auxilia os desenvolvedores na instrumentação de código para rastreamento distribuído por meio de APIs independentes de fornecedor. Isso é benéfico porque não força você a ficar com um determinado fornecedor ou produto.
Este projeto está disponível em nove linguagens diferentes, incluindo Ruby, Java e Python. Profissionais de DevOps e TI podem usar rastreamento distribuído para otimizar e depurar o código de arquitetura de software. É especialmente útil ao lidar com microsserviços. .
A CNCF criou o OpenTelemetry mesclando o OpenTracing e o OpenCensus em uma única plataforma. Houve mais de 10.000 contribuições de 300 empresas desde que o projeto foi implementado. O incentivo à ampla colaboração e adições criou o acesso a um grande conjunto de instrumentações incomparável no setor. .
Se você for escolher entre as duas plataformas de código aberto, seria sensato usar o OpenTelemetry, pois ele tem mais recursos. .
O OpenTelemetry está mudando o cenário da observabilidade. Semelhante ao Kubernetes se tornando o padrão para orquestração de contêineres, o OpenTelemetry está se tornando amplamente adotado para observabilidade. A adoção e a popularidade do OpenTelemetry continuarão aumentando devido aos benefícios do OpenTelemetry que mencionamos acima.
As equipes de projeto da OpenTelemetry continuam trabalhando na estabilização dos principais componentes do software e na criação de instrumentação automatizada. Quando sair do estágio beta, espera-se que assuma a framework de observabilidade nos ecossistemas nativos da nuvem. .
O resultado final é que o OpenTelemetry não é um back-end de observabilidade, mas uma ferramenta que torna a coleta e o envio de dados de telemetria mais simplificados.
O Instana é a peça final dessa equação como a ferramenta de observabilidade. Os formatos e SDKs do OpenTelemetry podem ser um caminho de migração para sistemas legados e tecnologias sem suporte.
Nossa organização tem o compromisso de adotar totalmente a OTel para ajudá-lo a atingir as metas comerciais por meio da coleta simplificada de dados. Estamos trabalhando para oferecer aos usuários finais a mesma visibilidade que eles obtêm com o AutoTrace da Instana por meio de nossa integração com o OpenTelemetry. Experimente nossa área de testes sem custo hoje mesmo.
O IBM Instana fornece observabilidade em tempo real que todos e qualquer um podem usar. Ele proporciona um rápido time to value enquanto verifica se sua estratégia de observabilidade pode acompanhar a complexidade dinâmica dos ambientes atuais e futuros. Do celular ao mainframe, o Instana é compatível com mais de 250 tecnologias e está crescendo.