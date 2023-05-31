O que é rastreamento distribuído?

Agora que você tem uma ideia do que é o rastreamento distribuído, vamos conhecer a fundo como ele funciona. Ao contrário de uma aplicação monolítica, os ambientes de microsserviços rodam em back-ends distribuídos, tornando mais difícil rastrear toda a jornada de uma solicitação. Felizmente, o rastreamento distribuído pode seguir as ações de um usuário em cada etapa e monitorar como isso afeta sua aplicação, do front-end ao back-end.

O rastreamento distribuído começa instrumentando sua arquitetura de microsserviços. Você pode usar ferramentas de código aberto como o OpenTelemetry para iniciar o processo de instrumentação e coleta de telemetria.

Em seguida, os desenvolvedores precisam implementar código em seus serviços para rastrear dados de rastreamento e anexar identificadores únicos a cada transação. O contexto de rastreamento codificado passa de um servidor para outro em todo o ambiente da aplicação. Os identificadores que se anexam à jornada da transação dão visibilidade sobre a experiência do cliente.

As ferramentas de rastreamento distribuído rastreiam cada atividade ou segmento após serem acionadas por um evento enquanto viajam através de um servidor. À medida que um intervalo é coletado, ele passa para o próximo, e assim por diante. Esses intervalos normalmente começam com um intervalo pai e passam para intervalos filhos.

Sua ferramenta colocará essas ações em ordem e coletará métricas relevantes, como atributos personalizados, registros de data/hora e metadados. Normalmente, uma ferramenta de rastreamento distribuído ajuda a visualizar esses dados em um gráfico de chama ou formato de visualização em cascata. Esses gráficos ajudam os engenheiros a interpretar quais partes de um sistema distribuído estão enfrentando gargalos, lentidão ou problemas de desempenho.

Por fim, você precisará combinar sua ferramenta de rastreamento distribuído com uma plataforma de observabilidade para obter monitoramento de ponta a ponta de sua aplicação. Incluir uma plataforma como o Instana ajudará você a extrair e processar dados para que possa seguir as próximas etapas corretas na solução de qualquer erro de aplicação.