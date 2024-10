O que é o OpenTelemetry?

API: A API (Application Performance Interface) permite que diferentes componentes de software se comuniquem entre si. Ele define operações de dados para registro em log, métricas e dados de rastreamento. Essencialmente, as APIs do OpenTelemetry desacoplam um aplicativo da infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores tenham a flexibilidade de alternar servidores que executam sua nuvem. As APIs são específicas da linguagem (Java, Ruby, JavaScript, Python e muito mais).

SDK: os profissionais de DevOps podem usar SDKs de linguagem para permitir que as APIs Otel gerem dados de telemetria no idioma de sua escolha. Depois de gerar esses dados, você pode exportar as informações para o back-end desejado. Os SDKs do OpenTelemetry possibilitam conectar a instrumentação manual de bibliotecas comuns com a instrumentação manual de aplicativos. Os SDKs são a ponte entre as APIs e os coletores. Significa Kit de desenvolvimento de software.