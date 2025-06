Observabilidade versus monitoramento: qual é a diferença?

Os termos “observabilidade” e “monitoramento de desempenho de aplicações ” são frequentemente usados de forma intercambiável. No entanto, é mais preciso ver a observabilidade como uma evolução do monitoramento de desempenho de aplicações.

O monitoramento de desempenho de aplicações refere-se às ferramentas e processos que ajudam as equipes de TI a determinar se as aplicações estão atendendo aos padrões de desempenho e às expectativas do usuário. Ferramentas de monitoramento geralmente rastreiam a integridade e desempenho da infraestrutura de rede, dependências de aplicações, transações de negócios e experiências do usuário. Esses sistemas visam identificar, isolar e resolver rapidamente problemas de desempenho.

O APM foi a prática padrão por mais de duas décadas, mas com o aumento do uso de desenvolvimento ágil, DevOps, microsserviços, várias linguagens de programação, serverless e outras tecnologias nativas da nuvem , as equipes precisavam de uma maneira mais rápida e abrangente de monitorar e avaliar ambientes altamente complexos. As ferramentas de APM projetadas para uma geração anterior de infraestrutura de aplicações já não conseguem fornecer uma visão rápida, automatizada e contextualizada sobre a integridade e disponibilidade de todo um ambiente de aplicações. Hoje, os novos softwares são implementados tão rapidamente e em tantos componentes pequenos, que as ferramentas tradicionais de APM têm dificuldade de acompanhar.

Entre na observabilidade. A observabilidade amplia os métodos de coleta de dados dos ferramentas de monitoramento do desempenho de aplicações para lidar melhor com a natureza distribuída e dinâmica das implementações de aplicações e serviços nativos em nuvem. As soluções de observabilidade adotam uma abordagem holística para registro e monitoramento, ajudando as equipes a entender melhor como os serviços interagem (com mapas de dependência, por exemplo) e se encaixam na arquitetura geral.