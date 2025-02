O que é inteligência de ameaças?

A inteligência de ameaças envolve mais do que informações brutas sobre ameaças: são informações sobre ameaças que foram correlacionadas e analisadas para dar aos profissionais de segurança uma compreensão profunda das possíveis ameaças que suas organizações enfrentam, inclusive como bloqueá-las.

Mais especificamente, a inteligência de ameaças conta com três características principais que a distinguem das informações brutas sobre ameaças:

Específicas da organização: a inteligência de ameaças vai além das informações gerais sobre ameaças e ataques hipotéticos. Em vez disso, concentra-se na situação ímpar da organização: vulnerabilidades específicas na superfície de ataque da organização, os ataques que essas vulnerabilidades permitem e os ativos que elas expõem.

Detalhadas e contextuais: a inteligência de ameaças abrange mais do que as possíveis ameaças a uma organização. Ela também aborda os agentes de ameaças por trás dos ataques, as táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) que eles usam e os indicadores de comprometimento (IoCs) que podem sinalizar um ataque cibernético bem-sucedido.

Praticáveis: a inteligência de ameaças fornece insights às equipes de segurança da informação que servem para lidar com vulnerabilidades, priorizar ameaças, remediar riscos e melhorar a postura geral de segurança.

De acordo com o Relatório do custo das violações de dados da IBM, uma violação de dados custa, em média, US$ 4,88 milhões à organização atingida. Os custos de detecção e escalonamento respondem pela parcela mais significativa desse valor: US$ 1,63 milhão.

Os programas de inteligência de ameaças fornecem informações que ajudam os profissionais de segurança a detectar ataques mais cedo e impedir a ocorrência de alguns ataques. Essas respostas mais rápidas e eficazes podem reduzir os custos de detecção e limitar de forma significativa o impacto de violações bem-sucedidas.