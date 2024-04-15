O que é segurança de e-mail?

Os ataques por e-mail podem vir de muitas formas diferentes. Mas é importante lembrar que todos eles têm a mesma intenção maliciosa e ser proativo na compreensão dos tipos de ameaças de e-mail existentes. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de ataques:

Ataques de engenharia social

Manipular psicologicamente as pessoas para comprometer involuntariamente a segurança de suas informações é um dos vetores de ataque mais comuns.

Phishing

Os golpes de phishing usam e-mails fraudulentos, mensagens de texto, conteúdo de mídia social ou sites da Web para enganar os usuários a compartilhar credenciais ou baixar malware.

Spear phishing

Essa forma de phishing tem como alvo direto um indivíduo ou uma organização por meio de um e-mail personalizado.

Whale Phishing

Essa forma de phishing tem como alvo executivos corporativos de alto nível com mensagens que os invasores escrevem meticulosamente para manipular seus destinatários a fornecer informações confidenciais. Esses correspondentes podem vir na forma de e-mails, mensagens de texto ou chamadas telefônicas.

Anexo de e-mail malicioso

Essa forma de malware tem como alvo anexos de e-mail disfarçados de documentos, mensagens de voz, faxes, PDFs e outros arquivos semelhantes. Esses hackers usam táticas diferentes, como medo, urgência e curiosidade.

Ransomware

Esse software malicioso criptografa arquivos e foi projetado para bloquear o acesso a um sistema até que a vítima pague uma quantia em dinheiro.

Spoofing

Spoofing é quando um invasor falsifica uma mensagem de e-mail com um endereço de remetente falso e se disfarça como legítimo.

Falsificação de identidade

Um cibercriminoso finge ser um remetente confiável para proteger dinheiro ou dados. Um exemplo é o comprometimento de e-mail comercial, que ocorre quando um hacker se faz passar por um funcionário para tentar roubar algo da organização.