O que é segurança de e-mail?

Publicado em: 18 de abril de 2024
Colaboradores: Amanda Downie, Teaganne Finn
A segurança de e-mail é a prática de garantir que a comunicação sensível por e-mail seja confidencial, segura e protegida contra possíveis ameaças à segurança cibernética. É uma proteção crítica para qualquer organização que queira impedir o acesso não autorizado às suas comunicações baseadas em e-mail, que, sem segurança de e-mail, pode resultar em uma violação de dados ou na disseminação de conteúdo malicioso.
O e-mail de uma organização é um dos maiores alvos de ataques cibernéticos, ataques de phishing, malware e comprometimento de e-mails comerciais, portanto, um plano eficaz de segurança de e-mail é crucial. Juntamente com a implementação de tecnologias para ajudar a proteger contra ameaças, as organizações também devem treinar sua força de trabalho e aprender a proteger ativos, como contas de e-mail e conteúdo de redes sociais, contra cibercriminosos.
Ao estabelecer um plano de segurança de e-mail, uma organização pode aprender as diferenças entre um e-mail seguro e um e-mail mal-intencionado e proteger informações confidenciais de cair nas mãos de hackers. Um sistema de e-mail seguro protege contra ataques de e-mail e pode reduzir o dispendioso tempo de inatividade causado por ameaças como e-mails de phishing, fraudes ou perda de dados, que podem comprometer a infraestrutura de rede de uma organização.
As mensagens de e-mail são fundamentais para a comunicação e as operações diárias de uma organização. Embora a tecnologia esteja evoluindo rapidamente, o serviço de e-mail ainda é vital, e ter um sistema de segurança de e-mail robusto nunca foi tão importante para uma organização. As estratégias de segurança de e-mail fornecem a proteção em tempo real necessária para manter seus dados confidenciais seguros e protegidos. Os gateways de segurança baseados em IA e automação são a segurança de e-mail mais recente e mais avançada em tecnologia.
Ter uma forte proteção de e-mail ajuda a resguardar sua organização e seus funcionários contra vulnerabilidades externas. Essas medidas de segurança são fundamentais para a proteção contra ameaças e permitem políticas de segurança fortes para o futuro.
Ter segurança de e-mail protege uma organização contra ameaças cibernéticas, como phishing e spoofing, e ajuda a descobrir os riscos antes que qualquer vírus de computador prejudicial assuma o controle.
Soluções de segurança de e-mail, como criptografia de e-mail e software antivírus, protegem e evitam o vazamento de informações confidenciais. As informações podem vir de todos os endpoints diferentes, incluindo anexos de e-mail e e-mails de spam.
Serviços de segurança confiáveis podem fornecer proteções importantes para as informações confidenciais de uma organização. O treinamento de conscientização de segurança pode ensinar os funcionários a proteger seus e-mails pessoais com ferramentas como filtragem de spam, senhas fortes e proteções de firewall.
Com as ameaças à segurança de e-mail sob controle, uma organização pode reduzir as possíveis interrupções e dedicar menos tempo ao conteúdo do e-mail e mais tempo ao crescimento dos negócios.
Os ataques por e-mail podem vir de muitas formas diferentes. Mas é importante lembrar que todos eles têm a mesma intenção maliciosa e ser proativo na compreensão dos tipos de ameaças de e-mail existentes. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de ataques:
Ataques de engenharia social
Manipular psicologicamente as pessoas para comprometer involuntariamente a segurança de suas informações é um dos vetores de ataque mais comuns.
Phishing
Os golpes de phishing usam e-mails fraudulentos, mensagens de texto, conteúdo de mídia social ou sites da Web para enganar os usuários a compartilhar credenciais ou baixar malware.
Spear phishing
Essa forma de phishing tem como alvo direto um indivíduo ou uma organização por meio de um e-mail personalizado.
Whale Phishing
Essa forma de phishing tem como alvo executivos corporativos de alto nível com mensagens que os invasores escrevem meticulosamente para manipular seus destinatários a fornecer informações confidenciais. Esses correspondentes podem vir na forma de e-mails, mensagens de texto ou chamadas telefônicas.
Anexo de e-mail malicioso
Essa forma de malware tem como alvo anexos de e-mail disfarçados de documentos, mensagens de voz, faxes, PDFs e outros arquivos semelhantes. Esses hackers usam táticas diferentes, como medo, urgência e curiosidade.
Ransomware
Esse software malicioso criptografa arquivos e foi projetado para bloquear o acesso a um sistema até que a vítima pague uma quantia em dinheiro.
Spoofing
Spoofing é quando um invasor falsifica uma mensagem de e-mail com um endereço de remetente falso e se disfarça como legítimo.
Falsificação de identidade
Um cibercriminoso finge ser um remetente confiável para proteger dinheiro ou dados. Um exemplo é o comprometimento de e-mail comercial, que ocorre quando um hacker se faz passar por um funcionário para tentar roubar algo da organização.
O cenário de ameaças por e-mail está em constante mudança, mas algumas práticas recomendadas permanecem as mesmas. As organizações devem tornar-se mais sofisticadas na sua inteligência de ameaças e proativas contra ameaças avançadas.
Encontre um software de segurança de e-mail que seja abrangente e forneça proteção em aplicativos, dispositivos, e-mails e redes em nuvem. Os invasores atingem servidores de e-mail em diversas plataformas e sua organização precisa estar preparada.
Treine a força de trabalho nas melhores práticas de segurança de e-mail, como identificar tentativas de phishing ou falsificação de e-mails e criar senhas fortes para seus dispositivos e contas.
Essa prática recomendada se enquadra nas políticas de segurança, mas é importante por si só. Esse software é um produto de segurança de e-mail que usa análise e aprendizado de máquina para proteger e bloquear e-mails de phishing ou fraude.
Uma organização precisa de um conjunto forte de regras para governar como os usuários interagem por meio de e-mails recebidos e enviados. Essas políticas podem variar, mas as mais comuns são autenticação multifator (MFA), criptografia de e-mail, anexos de e-mail, retenção de dados e atualizações regulares de software.
Outros protocolos importantes de segurança de e-mail incluem estrutura de política de remetente (SPF), correio identificado por chaves de domínio (DKIM) e autenticação, relatório e conformidade de mensagens baseadas em domínio (DMARC). Mais conhecidos por suas siglas, esses protocolos são complexos e requerem atenção cuidadosa antes de serem implementados um ou todos os três.
SPF
Esse padrão de autenticação de e-mail adiciona uma camada de proteção aos seus servidores DNS. Ele cria uma lista de remetentes autorizados e pode impedir a falsificação de domínio.
DKIM
Este é um protocolo de segurança de e-mail que usa criptografia de chave pública para criar uma assinatura digital autêntica e garante que ninguém altere e-mails em trânsito.
DMARC
Esse protocolo visa proteger domínios e é o protocolo de orquestração que reage ao que os testes SPF e DKIM revelam. As políticas do DMARC mudam de acordo com as necessidades de uma organização.
Mantenha-se protegido com soluções de segurança, incluindo soluções de segurança móvel corporativa, que permitem a entrega flexível de aplicativos, conteúdo e recursos em todos os dispositivos e ajudam a garantir uma boa postura de cibersegurança.
Ajude a proteger sua empresa com um portfólio avançado e integrado de soluções e serviços de cibersegurança corporativa com base em IA. Deixe a IBM ajudá-lo a gerenciar e controlar riscos e vulnerabilidades para dar suporte aos ambientes de nuvem híbrida atuais.
Obtenha segurança de dados aprimorada, fluxos de trabalho de conformidade e visibilidade para dados espalhados em ambientes de nuvem.
Proteja sua infraestrutura e rede das sofisticadas ameaças à segurança cibernética com habilidades comprovadas em segurança, além de conhecimento e produtos modernos da IBM.