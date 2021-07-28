O que é segurança de rede?

Embora as ferramentas a seguir não sejam estritamente ferramentas de segurança de rede, os administradores de rede geralmente as usam para proteger áreas e recursos em uma rede.

Data loss prevention (DLP)

Prevenção contra perda de dados (DLP) refere-se a estratégias e ferramentas de segurança da informação que garantem que dados confidenciais não sejam roubados nem vazados acidentalmente. A DLP inclui políticas de segurança de dados e tecnologias específicas que rastreiam fluxos de dados, criptografam informações confidenciais e emitem alertas quando atividades suspeitas são detectadas.

Segurança de endpoints

As soluções de segurança de endpoint protegem todos os dispositivos que se conectam a uma rede (como notebooks, desktops, servidores, dispositivos móveis ou dispositivos IoT) contra hackers que tentam usá-los para se infiltrar na rede. O software antivírus pode detectar e destruir trojans, spywares e outros softwares mal-intencionados em um dispositivo antes que eles se espalhem para o restante da rede.

As soluções de detecção e resposta de endpoint são ferramentas mais avançadas que monitoram o comportamento do endpoint e respondem automaticamente a eventos de segurança. O software de gerenciamento unificado de endpoints permite que as empresas monitorem, gerenciem e protejam todos os dispositivos do usuário final em um único console.

Segurança na web

Soluções de segurança na web, como gateways seguros da web, bloqueiam o tráfego malicioso da internet e impedem que os usuários se conectem a sites e aplicações suspeitos.

Segmentação de rede

A segmentação de rede é uma forma de dividir grandes redes em sub-redes menores, seja fisicamente ou por meio de software. A segmentação de rede pode limitar a disseminação de ransomwares e outros malwares, isolando uma sub-rede comprometida do restante da rede. A segmentação também ajuda a manter os usuários legítimos longe dos ativos que não deveriam acessar.

Segurança na nuvem

As soluções de segurança de nuvem protegem data centers, aplicações e outros ativos de nuvem contra ataques cibernéticos. A maioria das soluções de segurança de nuvem são simplesmente medidas padrão de segurança na rede, como firewalls, NACs e VPNs, aplicadas a ambientes de nuvem. Muitos provedores de serviços de nuvem incorporam controles de segurança em seus serviços ou os oferecem como complementos.

Análise de comportamento de usuários e entidades (UEBA)

A análise do comportamento de usuários e entidades usa a análise comportamental e o aprendizado de máquina para sinalizar atividades anormais de usuários e dispositivos. A UEBA ajuda a detectar ameaças internas e hackers que sequestraram contas de usuários.