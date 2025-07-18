O que é segurança da web?

8 minutos
A segurança da web abrange um conjunto de soluções e políticas de segurança das quais as organizações dependem para proteger suas redes, usuários e ativos contra diversos riscos de segurança.
Para empresas, a segurança da web é fundamental para evitar ciberataques onerosos — como malware, phishing, ataques de distributed denial-of-service (DDoS) e outros — que podem interromper práticas essenciais de negócios e causar danos catastróficos à reputação.
O número de maneiras pelas quais cibercriminosos podem obter acesso não autorizado aos dados e recursos de uma organização — vulnerabilidades conhecidas como ‘superfícies de ataque’ — aumentou exponencialmente. Quando aplicada de forma eficaz, a segurança da web protege as aplicações da web das quais as empresas dependem contra uma ampla gama de atividades maliciosas. Essas atividades variam de malware e tentativas simples de phishing que resultam em roubo de dados até ciberataques complexos que atingem milhões de usuários e podem paralisar operações comerciais por dias.
As soluções de segurança da web normalmente incluem uma combinação de tecnologias, como firewalls, softwares antivírus e ferramentas de segurança de interface de programação de aplicativos (API). Elas também empregam abordagens mais avançadas que utilizam tecnologias recentes, como computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT) para proteger contra uma gama mais ampla de atividades maliciosas.
Com o aumento anual do número e da complexidade dos ciberataques, a demanda por soluções de segurança da web cresce rapidamente. De acordo com um relatório recente, o mercado global está crescendo a uma taxa composta anual (CAGR) de quase 13% e alcançará 500 bilhões de USD até 2030.1
O mercado de segurança de aplicações sozinho, focado em soluções de segurança para aplicações de software baseadas na web, está crescendo a um CAGR de pouco mais de 14% e provavelmente chegará a 25 bilhões de USD até 2030.2
Um subconjunto importante da segurança da web é a segurança da web baseada em nuvem, também conhecida como segurança em nuvem, um conjunto de tecnologias e práticas recomendadas que protege os recursos que dependem de infraestrutura de nuvem para funcionar.
Como em todas as outras tecnologias em nuvem, a segurança em nuvem depende de recursos físicos e virtuais entregues pela internet. As soluções de segurança em nuvem utilizam uma rede global de servidores para fornecer ferramentas e recursos especializados, incluindo filtragem da web, segurança de e-mail aprimorada, data loss prevention (DLP) e sistemas de prevenção de intrusão (IPS).
A mudança para a segurança da web baseada em nuvem representa uma evolução significativa na forma como as organizações abordam a cibersegurança. Essa abordagem oferece um conjunto de soluções mais dinâmicas e adaptáveis, projetadas para acompanhar o cenário de ameaças em rápida transformação que as empresas modernas enfrentam.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Apesar de serem altamente personalizáveis e adaptáveis às necessidades individuais de uma organização, as soluções de segurança da web ainda se baseiam em quatro princípios fundamentais para evitar ciberataques:
Aqui está uma análise mais detalhada de cada um deles e como podem ser implementados de forma eficaz.
Autenticação, também conhecida como controle de acesso, é um dos blocos de construção mais fundamentais da segurança da web. Essencialmente, ela define quem e o quê pode acessar dados, sistemas e aplicações, verificando a identidade de um usuário por meio de várias etapas, incluindo autenticação multifator (MFA), controle de acesso baseado em funções (RBAC) e outros. Quando implementada de forma eficaz, a autenticação controla quais usuários e aplicações têm acesso a informações confidenciais em uma rede ou sistema.
Criptografia, o processo de embaralhar texto em uma forma ilegível, exigindo uma chave de descriptografia antes que possa ser lido, é outro método para proteger dados confidenciais. Por meio da criptografia, as informações podem ser compartilhadas em uma rede ou sistema com segurança, legíveis apenas para terceiros com acesso à chave de descriptografia. Junto com a autenticação, a criptografia é uma das ferramentas mais importantes que usuários e organizações têm para evitar o acesso não autorizado a informações confidenciais.
Segurança de rede é um tipo de segurança que foca em proteger redes e sistemas de computadores contra várias ameaças internas e externas. Assim como a autenticação e a criptografia, a segurança de rede depende de práticas e ferramentas como firewalls, sistemas de detecção de intrusão (IDS) e redes privadas virtuais (VPNs) para identificar e resolver uma vulnerabilidade de rede antes que ela resulte em acesso não autorizado.
Apesar de seguir rigorosamente as práticas recomendadas e implementar um arsenal de ferramentas modernas de cibersegurança, as organizações ainda sofrem invasões frequentes de hackers. Recursos eficazes de resposta a incidentes, como detecção de ameaças em tempo real, gerenciamento de eventos e análise de logs, garantem que, qualquer que seja o tipo de ciberameaça enfrentado por uma rede ou organização, seja possível recuperar e restaurar rapidamente as operações comerciais.
Os ciberataques custam milhões às organizações em receita perdida todos os anos. O relatório do custo das violações de dados da IBM estimou o custo médio global de uma violação de segurança em 2024 em USD 4,9 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Vetores de ataque e usuários maliciosos estão constantemente desenvolvendo novas formas de explorar vulnerabilidades de segurança em aplicações web, APIs e outros recursos dos quais as organizações dependem.
Um dos melhores recursos disponíveis para segurança da web é o Open Web Application Security Project (OWASP), uma organização sem fins lucrativos que publica uma lista “Top 10” de ciberameaças. Aqui estão algumas das ameaças mais persistentes que frequentemente aparecem nessa lista.
Malware, também conhecido como software malicioso, é um código de software escrito intencionalmente para prejudicar sistemas de computador ou usuários. Tipos comuns de malware incluem ransomware, cavalos de Troia, spyware e outros que, quando usados de forma eficaz, podem causar danos significativos.
Phishing é um tipo de ataque que utiliza mensagens fraudulentas, como e-mails, mensagens de texto, chamadas telefônicas e até sites falsos inteiros, para enganar pessoas e levá-las a compartilhar dados confidenciais, como senhas ou informações de cartão de crédito. Diferentemente de malwares e outros ciberataques mais complexos, os ataques de phishing são enganosamente simples, explorando o erro humano em vez de vulnerabilidades em redes ou sistemas de software.
Outro tipo comum de ciberataque é o sequestro de páginas ou navegadores, em que hackers direcionam usuários para um site falso ou assumem remotamente o controle do navegador, fazendo-o executar ações maliciosas. Os ataques de hijacking geralmente registram as teclas digitadas por um usuário sem o seu conhecimento, permitindo que um agente mal-intencionado utilize suas senhas e roube dados do usuário.
Os ataques de injeção usam campos de input em sites ou aplicações web para injetar código malicioso em um sistema, capaz de alterar softwares e permitir que invasores obtenham acesso não autorizado a dados e programas. Structured query language (SQL), por exemplo, é um tipo de linguagem usada especificamente para o gerenciamento de bancos de dados.
Ataques de injeção SQL têm como alvo bancos de dados usados por aplicações web, permitindo que invasores obtenham acesso a informações confidenciais e restritas, como registros financeiros, números de seguridade social e mais.
Ataques de distributed denial-of-service (DDoS) são projetados para sobrecarregar recursos on-line, como sites, aplicações e serviços em nuvem, com solicitações fraudulentas, fazendo com que fiquem sobrecarregados pelo tráfego. Esse ataque pode deixá-los extremamente lentos ou até causar a paralisação completa de seu funcionamento. Embora não sejam tão comuns quanto outros tipos de ciberataques, os ataques DDoS ainda são custosos, pois podem causar downtime que ameaça operações essenciais de negócios.
Cross-site scripting (XSS) explora páginas da web que não conseguem validar de forma eficaz o input do usuário. Os ataques XSS injetam código, geralmente JavaScript, que é então executado pelos navegadores dos usuários que visitam o site. Os ataques XSS têm como alvo sites com grande quantidade de conteúdo gerado por usuários que é difícil de validar, como blogs ou fóruns da web, roubando credenciais e executando ações não autorizadas sem a permissão do usuário.
Soluções avançadas de segurança na web são projetadas para proteger organizações de uma ampla gama de ataques cibernéticos, desde esquemas de phishing simples que comprometem cartões de crédito até ataques DDoS avançados para paralisar organizações inteiras. Aqui estão alguns dos principais benefícios de investir em soluções de segurança da web em nível corporativo:
À medida que as empresas modernas dependem cada vez mais de tecnologias digitais para suas operações principais, também enfrentam maior exposição a ciberataques e roubo de dados. As soluções atuais de segurança da web devem abordar vulnerabilidades em uma ampla gama de componentes de infraestrutura de TI, tanto físicos quanto virtuais. Aqui está uma análise dos principais casos de uso de segurança da web corporativa:
As aplicações da web, como Salesforce, SAP e Oracle Netsuite, tornaram-se essenciais para as operações diárias de muitas empresas bem-sucedidas. Hackers que buscam causar downtime ou roubar dados confidenciais frequentemente exploram suas vulnerabilidades com métodos sofisticados, como injeção de SQL e XSS. Ferramentas de segurança da web, como firewalls de aplicações da web (WAFs), desempenham um papel crucial em impedir esses ataques e manter as aplicações em execução.
Além do downtime, a perda de dados confidenciais é um dos efeitos mais prejudiciais de um ciberataque bem-sucedido. Posturas de segurança robustas na web, equipadas com ferramentas sofisticadas de prevenção contra perda de dados, podem evitar com sucesso o compartilhamento não autorizado de informações confidenciais por e-mail e serviços em nuvem, garantindo que as empresas mantenham a confiança de seus clientes.
A infraestrutura de nuvem, os componentes de hardware e software que possibilitam a computação em nuvem, tornou-se cada vez mais importante à medida que as empresas buscam aproveitar a flexibilidade e a escalabilidade da nuvem. As soluções de segurança em nuvem protegem os componentes da infraestrutura de nuvem com controles de acesso robustos, criptografia e recursos de detecção e resposta a ameaças que respondem a invasões quase em tempo real.
Os ataques DDoS estão entre os ciberataques mais sofisticados e perigosos do mundo. Quando executados com sucesso, eles já interromperam práticas essenciais de negócios de algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas, incluindo Amazon Web Services (AWS), Netflix e X (antigo Twitter).
As soluções modernas de segurança da web em nível corporativo são equipadas com ferramentas avançadas para interromper ataques DDoS. Essas soluções incluem filtragem de tráfego, limitação de taxa e desvio do tráfego fraudulento da web para “centros de limpeza”, onde os elementos nocivos podem ser removidos.
Consiga insights para se preparar e responder a ciberataques com maior velocidade e eficácia com o IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Descubra por que a IBM foi nomeada como Major Player e obtenha insights para selecionar o fornecedor de serviços de consultoria em cibersegurança que melhor se adapta às necessidades da sua organização.
Saiba como o cenário de segurança atual está mudando e como enfrentar os desafios e aproveitar a resiliência da IA generativa.
Compreenda as ameaças mais recentes e fortaleça suas defesas na nuvem com o relatório IBM X-Force sobre o cenário de ameaças na nuvem.
Descubra como a segurança de dados ajuda a proteger informações digitais contra acesso não autorizado, corrupção ou roubo ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.
Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.
Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.
Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.
1. Cyber security market summary, Grandview Research, 2024
2. Application security market size, Fortune Business Insights, 2023