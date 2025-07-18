O que é segurança da web?

Para empresas, a segurança da web é fundamental para evitar ciberataques onerosos — como malware, phishing, ataques de distributed denial-of-service (DDoS) e outros — que podem interromper práticas essenciais de negócios e causar danos catastróficos à reputação.

O número de maneiras pelas quais cibercriminosos podem obter acesso não autorizado aos dados e recursos de uma organização — vulnerabilidades conhecidas como ‘superfícies de ataque’ — aumentou exponencialmente. Quando aplicada de forma eficaz, a segurança da web protege as aplicações da web das quais as empresas dependem contra uma ampla gama de atividades maliciosas. Essas atividades variam de malware e tentativas simples de phishing que resultam em roubo de dados até ciberataques complexos que atingem milhões de usuários e podem paralisar operações comerciais por dias.

As soluções de segurança da web normalmente incluem uma combinação de tecnologias, como firewalls, softwares antivírus e ferramentas de segurança de interface de programação de aplicativos (API). Elas também empregam abordagens mais avançadas que utilizam tecnologias recentes, como computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT) para proteger contra uma gama mais ampla de atividades maliciosas.

Com o aumento anual do número e da complexidade dos ciberataques, a demanda por soluções de segurança da web cresce rapidamente. De acordo com um relatório recente, o mercado global está crescendo a uma taxa composta anual (CAGR) de quase 13% e alcançará 500 bilhões de USD até 2030.1

O mercado de segurança de aplicações sozinho, focado em soluções de segurança para aplicações de software baseadas na web, está crescendo a um CAGR de pouco mais de 14% e provavelmente chegará a 25 bilhões de USD até 2030.2