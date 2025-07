O que é análise de logs?

A análise de logs ajuda os profissionais de TI a entender melhor como seus sistemas estão funcionando, melhorar o desempenho do sistema e aumentar a segurança.

Os arquivos de log, também conhecidos como "dados de registro", são registros da atividade do sistema gerados por diversos recursos computacionais, como dispositivos, aplicações e programas de software. Os arquivos de log são indispensáveis para as operações de TI, oferecendo insights valiosos sobre o desempenho do sistema, otimização e possíveis violações de segurança. No entanto, o surgimento de tecnologias ricas em dados, como a IA generativa, aumentou exponencialmente a quantidade de dados que as empresas precisam analisar. De acordo com um relatório recente, os registros que exigem análise em nível corporativo cresceram até 250% ao ano nos últimos cinco anos.1

À medida que a IA generativa e outras tecnologias intensivas em dados continuam a se expandir, líderes de TI buscam compreender mais profundamente como usar a análise de logs para manter os sistemas dos quais suas organizações dependem operando em níveis máximos.