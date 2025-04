O que é processamento de dados?

Regulamentações como o GDPR tornam a proteção de dados uma prioridade crítica. As multas por descumprimento totalizaram aproximadamente 1,2 bilhões de euros em 2024.3 À medida que o processamento de dados se expande, também aumentam os riscos regulatórios, com as organizações lidando com requisitos como soberania de dados, rastreamento de consentimento do usuário e relatórios automáticos de conformidade.

Diferentemente das etapas de processamento focadas no desempenho, as soluções regulatórias priorizam a segurança e a qualidade de dados. Técnicas como a minimização e criptografia de dados podem ajudar as empresas a processar dados brutos e a aderir às leis de privacidade.