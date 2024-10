O que é um mecanismo de recomendação?

Um sistema de filtragem baseada no conteúdo filtra recomendações com base nos recursos de um item. Os sistemas de recomendação baseados no conteúdo pressupõem que, se um usuário gosta de um item específico, ele também gostará de outro item semelhante. A filtragem baseada no conteúdo considera as descrições de itens como cor, categoria, preço e outros metadados atribuídos por palavras-chave e tags, juntamente com dados explícitos e implícitos.

Os sistemas de filtragem baseados no conteúdo representam itens e usuários como vetores em um espaço vetorial. A proximidade é usada para determinar a similaridade entre os itens. Quanto mais próximos dois vetores estiverem no espaço, mais semelhantes eles serão considerados. Os vetores semelhantes aos itens anteriores, de acordo com os recursos fornecidos, serão recomendados ao usuário.

Os recomendadores baseados no conteúdo aplicam um classificador ou modelo de regressão baseado no usuário. Descrições e recursos dos itens em que um usuário está interessado atuam como conjunto de dados de treinamento do modelo, que, em seguida, produz previsões para itens recomendados.

Os sistemas de recomendação baseados no conteúdo podem ser aprimorados ainda mais usando tags de processamento de linguagem natural. No entanto, esse processo de marcação pode ser tedioso para grandes volumes de dados.

Ao contrário da filtragem colaborativa, o problema de inicialização a frio é menor, pois a filtragem baseada no conteúdo baseia-se em características de metadados, não em interações anteriores do usuário. No entanto, a filtragem baseada no conteúdo pode ser limitada na exploração de novos itens, pois muitas vezes sugere itens semelhantes àqueles de que os usuários gostaram anteriormente.