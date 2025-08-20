O que é edge computing?

O crescimento explosivo e o crescente poder computacional dos dispositivos de IoT resultaram em volumes de dados sem precedentes. E os volumes de dados continuam crescendo com o aumento do número de dispositivos móveis conectados das redes 5G.

No passado, a promessa da nuvem e da IA era automatizar e acelerar a inovação, gerando insights práticos com base nos dados. Mas a escala e a complexidade sem precedentes dos dados criados pelos dispositivos conectados ultrapassaram os recursos da rede e da infraestrutura.

Enviar todos os dados gerados pelo dispositivo para um data center centralizado ou para a nuvem causa problemas de largura de banda e latência. A edge computing oferece uma alternativa mais eficiente. Os dados são processados e analisados mais perto do ponto onde são criados. Uma vez que os dados não atravessam uma rede até uma nuvem ou data center para serem processados, a latência é reduzida. A edge computing (e a edge computing móvel em redes 5G) viabiliza análises de dados mais rápidas e abrangentes, criando oportunidade para extração de insights mais aprofundados, tempos de resposta mais rápidos e melhor experiência para o cliente.