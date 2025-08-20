O que é edge computing?

Edge computing é um framework de computação distribuída que aproxima as aplicações corporativas das fontes de dados, como os dispositivos de IOT ou servidores de edge locais. Essa proximidade com os dados em sua fonte pode proporcionar benefícios comerciais robustos, incluindo insights mais rápidos, melhores tempos de resposta e melhor disponibilidade de largura de banda.
O crescimento explosivo e o crescente poder computacional dos dispositivos de IoT resultaram em volumes de dados sem precedentes. E os volumes de dados continuam crescendo com o aumento do número de dispositivos móveis conectados das redes 5G.
No passado, a promessa da nuvem e da IA era automatizar e acelerar a inovação, gerando insights práticos com base nos dados. Mas a escala e a complexidade sem precedentes dos dados criados pelos dispositivos conectados ultrapassaram os recursos da rede e da infraestrutura.
Enviar todos os dados gerados pelo dispositivo para um data center centralizado ou para a nuvem causa problemas de largura de banda e latência. A edge computing oferece uma alternativa mais eficiente. Os dados são processados e analisados mais perto do ponto onde são criados. Uma vez que os dados não atravessam uma rede até uma nuvem ou data center para serem processados, a latência é reduzida. A edge computing (e a edge computing móvel em redes 5G) viabiliza análises de dados mais rápidas e abrangentes, criando oportunidade para extração de insights mais aprofundados, tempos de resposta mais rápidos e melhor experiência para o cliente.
De veículos conectados a bots inteligentes no chão de fábrica, a quantidade de dados dos dispositivos que estão sendo gerados no mundo aumentou muito, mas a maioria desses dados de IoT não é sequer utilizado. Por exemplo, um estudo da McKinsey & Company descobriu que uma plataforma petrolífera offshore gera dados com 30.000 sensores, mas menos de um por cento desses dados é utilizado para embasar a tomada de decisões.1
A edge computing utiliza a crescente capacidade de computação no dispositivo para oferecer insights aprofundados e análises preditivas quase em tempo real. Essa maior capacidade de análise de dados nos dispositivos de edge pode estimular a inovação para melhorar a qualidade e aumentar o valor. Levanta também questões estratégicas importantes: como gerenciar a implementação de cargas de trabalho que realizam esses tipos de ações com o aumento da capacidade computacional? Como utilizar a inteligência incorporada nos dispositivos para influenciar os processos operacionais de seus funcionários, clientes e negócios de maneira mais responsiva? Para extrair o máximo valor de todos esses dispositivos, é necessário migrar grandes volumes de computação para a edge.
A edge computing ajuda você a liberar o potencial dos vastos dados inexplorados que são criados pelos dispositivos conectados. Você pode descobrir novas oportunidades de negócios, aumentar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência mais rápida, confiável e consistente aos seus clientes. Os melhores modelos de edge computing podem ajudar você a acelerar o desempenho analisando dados de forma local. Uma abordagem bem planejada para a edge computing pode manter as cargas de trabalho atualizadas de acordo com políticas predefinidas, ajudar a manter a privacidade e cumprir as leis e regulamentos de residência de dados.
Mas este processo não está isento de desafios. Um modelo de edge computing eficaz deve lidar com os riscos de segurança da rede, as complexidades do gerenciamento e as limitações da latência e da largura de banda. Um modelo viável deve ajudar:
Independentemente da variedade de edge computing que interessa para você (edge de nuvem, edge de IoT ou edge móvel) é fundamental encontrar uma solução que possa ajudar a atingir os objetivos a seguir.
Reduza a quantidade de administradores desnecessários, economize nos custos associados e implemente software onde e quando for necessário.
Utilize uma solução de edge computing que alimenta a capacidade de inovar e pode lidar com a diversidade de equipamentos e dispositivos do mercado atual.
Saiba que as cargas de trabalho certas estão na máquina certa, na hora certa. Confirme que há uma maneira fácil de controlar e aplicar as políticas da sua empresa.
Encontre um fornecedor com uma plataforma multinuvem comprovada e um portfólio de serviços abrangente, concebido para aumentar a escalabilidade, acelerar o desempenho e fortalecer a segurança em sua implementação da edge . Pergunte ao seu fornecedor sobre serviços estendidos que maximizam a inteligência e o desempenho na edge.
CIOs dos setores bancário, de mineração, varejo ou qualquer outro setor estão desenvolvendo estratégias projetadas para personalizar a experiência do cliente, gerar insights e ações mais rápidas e manter a continuidade das operações. Isto pode ser alcançado por meio da adoção de uma arquitetura de computação amplamente descentralizada, também conhecida como edge computing. No entanto, em cada setor há casos de uso específicos que impulsionam a necessidade de TI com edge.
Os bancos podem precisar de edge para analisar feeds de vídeo de caixas eletrônicos em tempo real, a fim de aumentar a segurança do consumidor. As empresas de mineração podem utilizar os dados para otimizar suas operações, melhorar a segurança dos trabalhadores, reduzir o consumo de energia e aumentar a produtividade. Os varejistas podem personalizar as experiências de compra de seus clientes e comunicar rapidamente ofertas especializadas. As empresas que utilizam serviços de quiosque podem automatizar a distribuição e o gerenciamento remotos de suas aplicações baseadas em quiosque, ajudando a garantir que continuem operando mesmo quando não estiverem conectados ou quando a conectividade de rede for ruim.
Gerencie e promova a segurança de maneira econômica em milhares de servidores de edge e centenas de milhares de dispositivos de edge.
As soluções IBM Power Systems e IBM Storage aplicam modelos de IA na edge. Libere insights de dados visuais ao vivo gerados na edge.
Acelere a monetização de dados para estender aplicações e modelos até a edge, para ter insights em tempo real, sem necessidade de migrar seus dados.
O IBM Edge Application Manager é uma aplicação inteligente e flexível que oferece gerenciamento autônomo para edge computing. Um único administrador pode controlar simultaneamente a escala, variabilidade e taxa de mudança dos ambientes de aplicativos em vários endpoints.
1 "The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype," (link fora de ibm.com) McKinsey Global Institute, McKinsey & Company, junho de 2015