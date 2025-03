O que é redundância de dados?

Embora a redundância de dados não intencional possa levar a ineficiências, como aumento dos custos de armazenamento e inconsistências de dados, a redundância de dados intencional é um componente essencial do gerenciamento de dados eficaz. Isso é particularmente valioso nos dias de hoje, em que as organizações gerenciam grandes conjuntos de dados e volumes crescentes de dados. Cópias redundantes de dados são frequentemente fundamentais para o projeto e esquema de bancos de dados, ajudando a garantir alta disponibilidade, integridade de dados e consistência.

A redundância de dados intencional também desempenha um papel crítico na recuperação de desastres. Por exemplo, em 2024, as violações de dados custaram às empresas uma média de US$ 4,88 milhões. Cópias de dados redundantes são cruciais em cenários de corrupção de dados ou falha de hardware, pois oferecem um backup confiável. No entanto, embora a redundância de dados e a recuperação de dados se concentram na prevenção da perda de dados, a redundância prioriza a disponibilidade de dados e a continuidade, enquanto a recuperação se concentra na restauração.