O que é um esquema de banco de dados?

Um esquema de banco de dados é considerado a "blueprint" de um banco de dados, descrevendo como os dados podem se relacionar com outras tabelas ou outros modelos de dados. No entanto, o esquema na verdade não contém dados.

Uma amostra de dados de um banco de dados em um único momento é conhecida como uma instância de banco de dados. Ela contém todas as propriedades que o esquema descreve como valores de dados. Como as instâncias do banco de dados são apenas um instantâneo em um determinado momento, é provável que elas mudem com o tempo, ao contrário dos esquemas de banco de dados.