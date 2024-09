O que é a eliminação de duplicações de dados?

Em seu nível mais básico, a eliminação de duplicação de dados opera por meio de funções automatizadas para identificar duplicações em blocos de dados e, em seguida, remover essas duplicações. Ao trabalhar nesse nível de bloco, pedaços de dados únicos podem ser analisados e especificados como dignos de preservação. Então, quando o software de eliminação de duplicação detecta uma repetição do mesmo bloco de dados, essa repetição é removida, e uma referência aos dados originais é incluída em seu lugar.

Um método alternativo de eliminação da duplicação de dados opera no nível de arquivo. O armazenamento de dados de instância única compara cópias completas de dados no sistema de arquivos, mas não pedaços ou blocos de dados. Assim como seu método equivalente, a eliminação da duplicação de arquivos depende da manutenção do arquivo original e da remoção de cópias extras.

As técnicas de eliminação de duplicação não funcionam exatamente da mesma maneira que os algoritmos de compactação de dados (por exemplo, LZ77, LZ78), embora seja verdade que ambos têm o mesmo objetivo geral de reduzir as redundâncias de dados. As técnicas de eliminação de duplicação conseguem isso em uma escala maior e macro do que os algoritmos de compactação, cujo objetivo é menos a substituição de arquivos idênticos por cópias compartilhadas e mais a codificação eficiente de redundâncias de dados.