O que é infraestrutura de desktop virtual (VDI)?

Há grandes mudanças acontecendo no cenário de trabalho, à medida que o trabalho em casa e os ecossistemas de nuvem híbrida estão se tornando comuns. Com a expansão de funcionários e ambientes, ficou difícil administrar os requisitos de capacidade de gerenciamento, segurança e infraestrutura necessários para manter um negócio funcionando. Devido a esses desafios, os líderes de TI estão buscando ferramentas que facilitem com segurança o gerenciamento desses ambientes sem comprometer o orçamento. A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é essa ferramenta.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Infraestrutura de desktop virtual (VDI) é a criação e o gerenciamento de ambientes de desktop e aplicações que permitem que os funcionários trabalhem e acessem aplicações e serviços fora do escritório, no escritório ou de um local remoto. As soluções de virtualização são compatíveis com implementações de VDI por meio da criação de um sistema de computação virtual — conhecido como máquinas virtuais (VMs) — que permite que as organizações executem múltiplas aplicações e sistemas operacionais em um único servidor físico em um data center. A VDI é habilitada por meio da hospedagem de um sistema operacional de desktop, como o Microsoft Windows Desktop, em VMs que são executadas em um servidor host.
Ao usar o sistema operacional de desktop hospedado em máquinas virtuais (VM) em um servidor host, os gerentes de TI podem implementar seus dados corporativos, aplicações e desktops para os usuários em um data center virtual e entregá-los como um serviço pela internet. Isso contrasta com os PCs tradicionais, em que um usuário utiliza um dispositivo de endpoint pessoal físico e portátil no local.
Ao implementar uma solução de VDI, um intermediário de conexão encontra um desktop virtual no pool de recursos para cada funcionário se conectar ao acessar o ambiente de VDI. Exemplos de agentes de conexão incluem Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure e Nutanix.
Os usuários podem se conectar com segurança às suas imagens de desktop, como o Microsoft Windows, por meio de qualquer dispositivo ou local. Ter a capacidade de acessar suas aplicações de qualquer lugar é útil porque significa que você não precisa estar realmente no escritório em sua área de trabalho física com uma máquina de endpoint, e permite que você faça BYOD — "bring your own devices" — (incluindo PCs, tablets ou terminais de thin client) de onde for mais fácil para você.
Para obter mais informações sobre as soluções de virtualização de aplicação e a Tecnologia de virtualização em geral, assista ao vídeo a seguir e confira o artigo "5 benefícios da virtualização":
Veja a seguir alguns dos benefícios mais importantes oferecidos pela infraestrutura de desktop virtual (VDI):
A VDI é um tipo de virtualização de desktop, pois a virtualização de desktop é um termo abrangente que abrange qualquer tecnologia que separa a área de trabalho do hardware. Para se aprofundar na categoria de nível superior, consulte "O que é a virtualização?" ou assista ao vídeo a seguir:
A VDI persistente permite uma área de trabalho personalizada, pois o usuário se conecta à mesma área de trabalho. Isso permite que os usuários personalizem suas áreas de trabalho, já que as alterações são salvas, transformando seu ambiente de desktop virtual em um espaço de trabalho digital personalizável e altamente personalizado.
A VDI não persistente, por outro lado, é uma área de trabalho genérica que tem uma conexão de uso único, pois as alterações não são salvas. A abordagem da VDI não persistente é ideal para organizações com funcionários que têm muitas tarefas repetitivas, pois geralmente é mais barata e fácil de gerenciar.
A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é parte integrante da estratégia de TI de muitas empresas porque permite que as empresas reduzam suas despesas e simplifiquem o gerenciamento desses sistemas. A importância da VDI está se tornando exponencialmente acelerada à medida que as empresas buscam viabilizar um cenário de trabalho mais flexível, pois oferece acessibilidade, segurança, escalabilidade, automação e facilidade de uso para implementar de forma rápida e eficaz.
Se você deseja criar seu próprio ambiente de VDI, pode fazê-lo com as soluções IBM Cloud IaaS. A IBM oferece uma plataforma de nuvem full stack que contém todos os componentes de que você precisa para criar seu próprio ambiente de VDI, incluindo computação virtualizada, rede e armazenamento. Você precisaria instalar e gerenciar o hipervisor por conta própria nesse cenário.
Em parceria com a VMware, a IBM oferece soluções de VDI gerenciadas pelo cliente e parcialmente gerenciadas pela VMware (com o VMware Horizon) e uma solução de desktop virtual como serviço (DaaS) totalmente gerenciada, fornecendo desktops e aplicação virtualizada hospedada na plataforma de nuvem da IBM.
Descubra os benefícios das máquinas virtuais (VMs), que permitem às empresas executar com eficiência diversos sistemas operacionais em um único servidor físico, otimizando recursos e reduzindo os custos.
Acelere a transformação de negócios com soluções em nuvem projetadas para inovação e crescimento. Explore ferramentas e insights avançados para se manter à frente da concorrência.
Com 84% das transformações digitais falhando, é hora de recomeçar. Descubra como a IA generativa e a nuvem híbrida estão moldando o futuro da inovação empresarial. Saiba mais sobre os frameworks com design híbrido que permitem às empresas aproveitar todo o potencial da IA.
Explore como os hipervisores são essenciais para a virtualização, permitindo que múltiplos sistemas operacionais sejam executados em uma única unidade de hardware. Saiba mais sobre os principais tipos, funcionalidades e soluções populares para gerenciar com eficiência os recursos de TI e impulsionar a transformação digital.
O Red Hat OpenShift on IBM Cloud é uma plataforma de contêineres OpenShift (OCP) totalmente gerenciada.
Virtualização de armazenamento segura, confiável e eficiente para ambientes VMware com o IBM® Spectrum Virtualize.
Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.
O Red Hat OpenShift on IBM Cloud é uma plataforma OpenShift Container Platform (OCP) totalmente gerenciada.