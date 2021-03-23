O que é infraestrutura de desktop virtual (VDI)?

Infraestrutura de desktop virtual (VDI) é a criação e o gerenciamento de ambientes de desktop e aplicações que permitem que os funcionários trabalhem e acessem aplicações e serviços fora do escritório, no escritório ou de um local remoto. As soluções de virtualização são compatíveis com implementações de VDI por meio da criação de um sistema de computação virtual — conhecido como máquinas virtuais (VMs) — que permite que as organizações executem múltiplas aplicações e sistemas operacionais em um único servidor físico em um data center. A VDI é habilitada por meio da hospedagem de um sistema operacional de desktop, como o Microsoft Windows Desktop, em VMs que são executadas em um servidor host.

Ao usar o sistema operacional de desktop hospedado em máquinas virtuais (VM) em um servidor host, os gerentes de TI podem implementar seus dados corporativos, aplicações e desktops para os usuários em um data center virtual e entregá-los como um serviço pela internet. Isso contrasta com os PCs tradicionais, em que um usuário utiliza um dispositivo de endpoint pessoal físico e portátil no local.

Ao implementar uma solução de VDI, um intermediário de conexão encontra um desktop virtual no pool de recursos para cada funcionário se conectar ao acessar o ambiente de VDI. Exemplos de agentes de conexão incluem Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure e Nutanix.

Os usuários podem se conectar com segurança às suas imagens de desktop, como o Microsoft Windows, por meio de qualquer dispositivo ou local. Ter a capacidade de acessar suas aplicações de qualquer lugar é útil porque significa que você não precisa estar realmente no escritório em sua área de trabalho física com uma máquina de endpoint, e permite que você faça BYOD — "bring your own devices" — (incluindo PCs, tablets ou terminais de thin client) de onde for mais fácil para você.

Para obter mais informações sobre as soluções de virtualização de aplicação e a Tecnologia de virtualização em geral, assista ao vídeo a seguir e confira o artigo "5 benefícios da virtualização":