O que é infraestrutura de desktop virtual (VDI)?

Vista de cima de Riad, a capital da Arábia Saudita, ao pôr do sol

Uma análise da infraestrutura de desktop virtual, como ela funciona e os benefícios que traz.

Há grandes mudanças acontecendo no cenário de trabalho, à medida que o trabalho em casa e os ecossistemas de nuvem híbrida estão se tornando comuns. Com a expansão de funcionários e ambientes, ficou difícil administrar os requisitos de capacidade de gerenciamento, segurança e infraestrutura necessários para manter um negócio funcionando. Devido a esses desafios, os líderes de TI estão buscando ferramentas que facilitem com segurança o gerenciamento desses ambientes sem comprometer o orçamento. A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é essa ferramenta.

 

O que é VDI e como ela funciona?

Infraestrutura de desktop virtual (VDI) é a criação e o gerenciamento de ambientes de desktop e aplicações que permitem que os funcionários trabalhem e acessem aplicações e serviços fora do escritório, no escritório ou de um local remoto. As soluções de virtualização são compatíveis com implementações de VDI por meio da criação de um sistema de computação virtual — conhecido como máquinas virtuais (VMs) — que permite que as organizações executem múltiplas aplicações e sistemas operacionais em um único servidor físico em um data center. A VDI é habilitada por meio da hospedagem de um sistema operacional de desktop, como o Microsoft Windows Desktop, em VMs que são executadas em um servidor host.

Ao usar o sistema operacional de desktop hospedado em máquinas virtuais (VM) em um servidor host, os gerentes de TI podem implementar seus dados corporativos, aplicações e desktops para os usuários em um data center virtual e entregá-los como um serviço pela internet. Isso contrasta com os PCs tradicionais, em que um usuário utiliza um dispositivo de endpoint pessoal físico e portátil no local.

Ao implementar uma solução de VDI, um intermediário de conexão encontra um desktop virtual no pool de recursos para cada funcionário se conectar ao acessar o ambiente de VDI. Exemplos de agentes de conexão incluem Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure e Nutanix.

Os usuários podem se conectar com segurança às suas imagens de desktop, como o Microsoft Windows, por meio de qualquer dispositivo ou local. Ter a capacidade de acessar suas aplicações de qualquer lugar é útil porque significa que você não precisa estar realmente no escritório em sua área de trabalho física com uma máquina de endpoint, e permite que você faça BYOD — "bring your own devices" — (incluindo PCs, tablets ou terminais de thin client) de onde for mais fácil para você.

Para obter mais informações sobre as soluções de virtualização de aplicação e a Tecnologia de virtualização em geral, assista ao vídeo a seguir e confira o artigo "5 benefícios da virtualização":

Benefícios da VDI

Veja a seguir alguns dos benefícios mais importantes oferecidos pela infraestrutura de desktop virtual (VDI):

  • Aumento de escalabilidade: a computação em nuvem tornou a VDI mais atraente ao utilizar infraestrutura escalável para consumir recursos quando necessário para a VDI. Ao consolidar toda a infraestrutura da VDI em um servidor host, os requisitos e as compras de hardware são reduzidos, pois os usuários podem acessar os ambientes a partir de qualquer dispositivo.
  • Gerenciamento centralizado: asVDIs fornecem uma estrutura de gerenciamento centralizada que permite aos administradores corrigir, atualizar e alterar todos os desktops virtualizados de uma única vez. Não há mais a necessidade de fazer as correções na Organização individualmente. Isso também permite uma estratégia completa de recuperação de desastres do desktop, pois o backup de todos os componentes é salvo no data center.
  • Segurança: a VDI ajuda as empresas a manter sua total confidencialidade, uma vez que as aplicações residem no servidor host no data center e não no dispositivo do cliente. Se um dispositivo for roubado ou corrompido, a conectividade do dispositivo poderá ser terminada para proteger os dados das empresas. É crítico, no entanto, que as imagens do sistema operacional sejam gerenciadas e atualizadas adequadamente, e a autenticação de trabalhadores remotos deve ser completa.
  • Acessibilidade: a VDI permite que os usuários finais façam "bring your own device" e usem seus dispositivos para obter acesso remoto a seus arquivos, aplicação e serviço de nuvem a partir de qualquer local. Isso basicamente cria um espaço de trabalho digital/área de trabalho remota, criando uma melhor experiência para o usuário e facilitando significativamente o trabalho em casa, pois os funcionários podem utilizar PCs, tablets, smartphones e thin client.
  • Economia de custos: as despesas de hardware são consideravelmente reduzidas, pois a TI não precisa continuar comprando novo hardware. A consolidação do processamento no servidor ajuda a impulsionar a redução dos gastos de TI.

VDI versus virtualização de desktop

A VDI é um tipo de virtualização de desktop, pois a virtualização de desktop é um termo abrangente que abrange qualquer tecnologia que separa a área de trabalho do hardware. Para se aprofundar na categoria de nível superior, consulte "O que é a virtualização?" ou assista ao vídeo a seguir:

Implementações de VDI persistentes versus VDIs não persistentes

A VDI persistente permite uma área de trabalho personalizada, pois o usuário se conecta à mesma área de trabalho. Isso permite que os usuários personalizem suas áreas de trabalho, já que as alterações são salvas, transformando seu ambiente de desktop virtual em um espaço de trabalho digital personalizável e altamente personalizado.

A VDI não persistente, por outro lado, é uma área de trabalho genérica que tem uma conexão de uso único, pois as alterações não são salvas. A abordagem da VDI não persistente é ideal para organizações com funcionários que têm muitas tarefas repetitivas, pois geralmente é mais barata e fácil de gerenciar.

Casos de uso de VDIs

  • Centrais de atendimento: a VDI permite que os funcionários da central de atendimento acessem somente as informações e ferramentas necessárias para concluir suas tarefas. Isso agiliza a eficiência e a relação custo-benefício.
  • Trabalho remoto: a VDI permite que os membros da equipe acessem as mesmas redes, aplicações e recursos da empresa, ao mesmo tempo em que estão geograficamente dispersos, já que as VDIs podem ser todas implementadas e gerenciadas a partir de um ponto central.
  • Conformidade regulatória: alguns setores altamente regulamentados enfrentaram problemas com o armazenamento inadequado de informações confidenciais por parte dos seus funcionários. Centralizando o gerenciamento com a VDI, ele ajuda a eliminar o problema de armazenar incorretamente dados e aplicações.
  • Acesso de terceiros: ao utilizar um empreiteiro ou parceiro de negócios, esses funcionários precisam de um hardware de propriedade da empresa para se conectar a todo o sistema. Isso é caro, especialmente para projetos mais curtos. Isso torna a VDI a solução ideal para fornecer aos prestadores de serviços acesso seguro às informações da empresa sem a necessidade de fornecer ou adquirir hardware.

Por que a VDI pode ser ideal para você

A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é parte integrante da estratégia de TI de muitas empresas porque permite que as empresas reduzam suas despesas e simplifiquem o gerenciamento desses sistemas. A importância da VDI está se tornando exponencialmente acelerada à medida que as empresas buscam viabilizar um cenário de trabalho mais flexível, pois oferece acessibilidade, segurança, escalabilidade, automação e facilidade de uso para implementar de forma rápida e eficaz.

Saiba mais sobre a VDI

Se você deseja criar seu próprio ambiente de VDI, pode fazê-lo com as soluções IBM Cloud IaaS. A IBM oferece uma plataforma de nuvem full stack que contém todos os componentes de que você precisa para criar seu próprio ambiente de VDI, incluindo computação virtualizada, rede e armazenamento. Você precisaria instalar e gerenciar o hipervisor por conta própria nesse cenário.

Em parceria com a VMware, a IBM oferece soluções de VDI gerenciadas pelo cliente e parcialmente gerenciadas pela VMware (com o VMware Horizon) e uma solução de desktop virtual como serviço (DaaS) totalmente gerenciada, fornecendo desktops e aplicação virtualizada hospedada na plataforma de nuvem da IBM.

Autora

Jordan Shamir

Offering Manager
