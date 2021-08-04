Virtualizar seu ambiente pode aumentar a escalabilidade e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas. Confira alguns dos muitos benefícios que a virtualização pode trazer para sua organização:

1. Corte suas despesas de TI

Usar um ambiente não virtualizado pode ser ineficiente porque quando você não está consumindo a aplicação no servidor, a computação fica ociosa e não pode ser usada para outras aplicações. Quando você virtualiza um ambiente, esse único servidor físico se transforma em muitas máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais podem ter sistemas operacionais diferentes e executar aplicações diferentes e ainda estão todas hospedadas no único servidor físico.

A consolidação das aplicações em ambientes virtualizados é uma abordagem mais econômica porque você poderá consumir menos clientes físicos, o que ajuda a gastar significativamente menos dinheiro em servidores e a gerar economia de custos para sua organização.

2. Reduza o downtime e aumente a resiliência em situações de recuperação de desastres

Quando um desastre afeta um servidor físico, alguém é responsável por substituí-lo ou corrigi-lo, isso pode levar horas ou até dias. Com um ambiente virtualizado, é fácil provisionar e implementar, permitindo replicar ou clonar a máquina virtual afetada.

O processo de recuperação levaria apenas alguns minutos, em vez das horas que levaria para provisionar e configurar um novo servidor físico, aumentando significativamente a resiliência do ambiente e melhorando a continuidade de negócios.

3. Aumento da eficiência e da produtividade

Com menos servidores, suas equipes de TI poderão passar menos tempo mantendo o hardware físico e a infraestrutura de TI. Você poderá instalar, atualizar e manter o ambiente em todas as VMs no ambiente virtual no servidor, em vez de passar pelo processo trabalhoso e tedioso de aplicar as atualizações servidor por servidor. Menos tempo dedicado à manutenção do ambiente aumenta a eficiência e a produtividade da sua equipe.

4. Independência de controle e DevOps

Como o ambiente virtualizado é segmentado em máquinas virtuais, seus desenvolvedores podem ativar rapidamente uma máquina virtual sem afetar o ambiente de produção. Isso é ideal para desenvolvimento e testes, pois o desenvolvedor pode clonar rapidamente a máquina virtual e executar um teste no ambiente.

Por exemplo, se um novo patch de software foi lançado, alguém pode clonar a máquina virtual e aplicar a atualização de software mais recente, testar o ambiente e, em seguida, colocá-lo em sua aplicação de produção. Isso aumenta a velocidade e a agilidade de uma aplicação.

5. Mude para ser mais ecológico (organizacional e ambiental)

Quando você conseguir reduzir o número de servidores físicos que está usando, isso levará a uma redução na quantidade de energia consumida. Isso tem dois benefícios ecológicos: