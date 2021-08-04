Tags
Cinco benefícios da virtualização

Uma estrada que atravessa uma floresta de montanha

A virtualização é a base da computação em nuvem. Quais são os principais benefícios que ela traz à sua organização?

Muitas organizações de TI implementam servidores que estão funcionando apenas em uma fração de sua capacidade, muitas vezes porque estão dedicando seu servidor físico a uma aplicação específica. Geralmente, esse é um mecanismo ineficiente, pois há um excesso de capacidade que não está sendo consumido, o que leva a custos operacionais e de TI mais altos.

Nos esforços para aumentar a utilização da capacidade e reduzir os custos, a virtualização foi criada. Este artigo oferece uma visão geral da virtualização e seus principais componentes, além de explicar cinco dos (muitos) benefícios que sua organização pode desfrutar com a virtualização:

  1. Corte suas despesas de TI.
  2. Reduza o downtime e aumente resiliência em situações de recuperação de desastres.
  3. Aumente a eficiência e a produtividade
  4. Controle a independência e o DevOps.
  5. Mude para ser mais ecológico (organizacional e ambiental).

O que é virtualização?

A virtualização usa software para criar uma camada de abstração sobre o hardware físico. Ao fazer isso, ele cria um sistema de computação virtual, conhecido como máquinas virtuais (VMs). Isso permite que as organizações executem vários computadores virtuais, sistemas operacionais e aplicações em um único servidor físico, essencialmente particionando-o em vários virtual servers.

Simplificando, uma das principais vantagens da virtualização é que ela é um uso mais eficiente do hardware físico do computador; isso, por sua vez, proporciona um maior retorno sobre o investimento da empresa.

Assista ao vídeo para conhecer mais a fundo a tecnologia de virtualização:

O que é uma Virtual Machine (VM)?

Nos termos mais simples possíveis, uma máquina virtual (VM) é uma representação virtual de um computador físico. Conforme mencionado anteriormente, a virtualização permite que uma organização crie várias máquinas virtuais, cada uma com seu próprio sistema operacional (SO) e aplicações, em uma única máquina física. 

No entanto, uma máquina virtual não pode interagir diretamente com um computador físico. Em vez disso, ele precisa de uma camada de software leve chamada hipervisor para coordenar com o hardware físico no qual é executado.

O que é um hipervisor?

hipervisor é essencial para a virtualização: é uma camada fina de software que permite que vários sistemas operacionais sejam executados lado a lado e compartilhem os mesmos recursos de computação física. Esses sistemas operacionais vêm como as mencionadas máquinas virtuais (VMs) — representações virtuais de um computador físico — e o hipervisor atribui a cada VM sua própria parte do poder de computação, memória e armazenamento subjacentes. Isso evita que as VMs interfiram umas nas outras.

Cinco benefícios da virtualização

Virtualizar seu ambiente pode aumentar a escalabilidade e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas. Confira alguns dos muitos benefícios que a virtualização pode trazer para sua organização:

1. Corte suas despesas de TI

Usar um ambiente não virtualizado pode ser ineficiente porque quando você não está consumindo a aplicação no servidor, a computação fica ociosa e não pode ser usada para outras aplicações. Quando você virtualiza um ambiente, esse único servidor físico se transforma em muitas máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais podem ter sistemas operacionais diferentes e executar aplicações diferentes e ainda estão todas hospedadas no único servidor físico.

A consolidação das aplicações em ambientes virtualizados é uma abordagem mais econômica porque você poderá consumir menos clientes físicos, o que ajuda a gastar significativamente menos dinheiro em servidores e a gerar economia de custos para sua organização.

2. Reduza o downtime e aumente a resiliência em situações de recuperação de desastres

Quando um desastre afeta um servidor físico, alguém é responsável por substituí-lo ou corrigi-lo, isso pode levar horas ou até dias. Com um ambiente virtualizado, é fácil provisionar e implementar, permitindo replicar ou clonar a máquina virtual afetada.

O processo de recuperação levaria apenas alguns minutos, em vez das horas que levaria para provisionar e configurar um novo servidor físico, aumentando significativamente a resiliência do ambiente e melhorando a continuidade de negócios.

3. Aumento da eficiência e da produtividade

Com menos servidores, suas equipes de TI poderão passar menos tempo mantendo o hardware físico e a infraestrutura de TI. Você poderá instalar, atualizar e manter o ambiente em todas as VMs no ambiente virtual no servidor, em vez de passar pelo processo trabalhoso e tedioso de aplicar as atualizações servidor por servidor. Menos tempo dedicado à manutenção do ambiente aumenta a eficiência e a produtividade da sua equipe.

4. Independência de controle e DevOps

Como o ambiente virtualizado é segmentado em máquinas virtuais, seus desenvolvedores podem ativar rapidamente uma máquina virtual sem afetar o ambiente de produção. Isso é ideal para desenvolvimento e testes, pois o desenvolvedor pode clonar rapidamente a máquina virtual e executar um teste no ambiente.

Por exemplo, se um novo patch de software foi lançado, alguém pode clonar a máquina virtual e aplicar a atualização de software mais recente, testar o ambiente e, em seguida, colocá-lo em sua aplicação de produção. Isso aumenta a velocidade e a agilidade de uma aplicação.

5. Mude para ser mais ecológico (organizacional e ambiental)

Quando você conseguir reduzir o número de servidores físicos que está usando, isso levará a uma redução na quantidade de energia consumida. Isso tem dois benefícios ecológicos:

  • Isso reduz as despesas da empresa e esse dinheiro pode ser reinvestido em outro lugar.
  • Reduz a pegada de carbono do data center.

