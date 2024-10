O que é Master Data Management?

Uma solução eficiente de Master Data Management facilita os processos de integração, reconciliação, enriquecimento e governança de dados. Um aspecto crítico de uma estratégia de Master Data Management é identificar quais dados devem ser gerenciados como dados mestre.

Isso envolve considerar comportamento, ciclo de vida, complexidade, valor, volatilidade e reutilização. Determinar quais entidades de dados têm o impacto de negócios mais significativo é importante para concentrar recursos no gerenciamento dos dados mais críticos. Uma vez identificadas, as políticas de governança devem ser definidas, os processos de gerenciamento de dados em todo o ciclo de vida devem ser estabelecidos e as ferramentas e tecnologias apropriadas devem ser selecionadas.

Uma estratégia de MDM bem definida elimina silos de dados e aumenta a colaboração entre departamentos. Centralizar e controlar os dados torna o acesso e a confiança inerentemente mais fáceis. A integração de dados promove um ambiente colaborativo no qual os departamentos podem compartilhar insights, reduzir redundâncias e melhorar a produtividade geral.

A governança de dados central é crucial. Uma solução robusta protege os dados em todo o seu ciclo de vida e ajuda a evitar erros que podem se propagar por vários sistemas e aplicações. Um endereço incorreto nos dados mestre do cliente pode resultar no envio de faturas, produtos e outros materiais para o local errado, levando à insatisfação do cliente e ao aumento dos custos operacionais.

Dados consistentes e de alta qualidade são essenciais para análise de dados avançada e experiências personalizadas dos clientes. Os dados mestre permitem que as organizações gerem insights significativos que geram decisões informadas e interações personalizadas com os clientes, como por meio da segmentação. Com uma visão completa dos conjuntos de dados dos clientes, as empresas podem identificar tendências e preferências, permitindo-lhes oferecer produtos e serviços personalizados que melhoram a satisfação e a fidelidade do cliente.

Um benefício notável de uma solução MDM é a economia de tempo na manutenção da infraestrutura e em outras atividades que normalmente consomem recursos. Com um sistema de gerenciamento de dados centralizado e bem mantido, as organizações podem reduzir o tempo e o esforço gastos no gerenciamento de fontes de dados díspares, permitindo que as equipes de TI e de gerenciamento de dados se concentrem em iniciativas mais estratégicas.