As empresas têm o desafio de consolidar e fornecer acesso centralizado aos dados em silos e fluxos de trabalho organizacionais. Elas precisam de uma fonte única da verdade para dados de vários domínios, incluindo dados de clientes, produtos e localização para iniciativas bem-sucedidas de IA, aprendizado de máquina, business intelligence, e para facilitar a governança de dados e a conformidade normativa.

O gerenciamento de dados mestre (MDM) atende a esse desafio proporcionando a capacidade de conectar e corresponder registros associados de forma inteligente para criar entidades precisas em fontes de vários domínios e, em seguida, determinar com eficiência as relações entre os registros de dados. Ao fornecer acesso a exibições precisas de dados mestre e seus relacionamentos, as soluções de MDM permitem insights mais rápidos, melhor qualidade de dados e prontidão para conformidade.

Com acesso a uma visão completa e precisa dos dados sobre uma entidade e seus relacionamentos, o software de MDM fornece aos usuários de negócios e TI os dados certos para obter business intelligence e reduzir as ineficiências dos processos de negócios, melhorar a experiência do cliente, identificar e mitigar proativamente os riscos e, por fim, melhorar a tomada de decisões dos negócios.