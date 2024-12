Palestra 2 A era da automação impulsionada por IA Saiba como os insights orientados por IA generativa de última geração da IBM e os recursos de automação impulsionados por IA podem ajudar você a enfrentar esse desafio, simplificando e otimizando toda a sua tecnologia de negócios para obter o máximo impacto.

Palestra 3 Aumente a produtividade com os assistentes do watsonx Saiba como as empresas estão implementando assistentes de IA para capacitar suas equipes com a experiência necessária para entregar em níveis mais altos de desempenho, transformando pilhas de dados em insights personalizados e ações automatizadas e oportunas, utilizando natural language understanding e técnicas de aprendizado de máquina para automatizar processos de negócios.

Palestra 4 watsonx: escale o impacto da IA generativa com modelos, dados e governança confiáveis À medida que a IA generativa passa da experimentação para a produção, as empresas devem aprender a criar valor de negócio com IA responsável. Descubra como, com o watsonx, uma plataforma de IA e dados para IA generativa e aprendizado de máquina, você pode treinar modelos de base com seus próprios dados confiáveis e aplicar governança para construir sistemas de IA éticos e responsáveis.

Palestra 5 Construa a arquitetura de que sua IA precisa: nuvem híbrida projetada com e para a IA generativa Como você pode usar o conjunto de dados disponível (que crescerá mais de 250% nos próximos cinco anos com a proliferação da IA generativa) para treinar a IA e, ao mesmo tempo, priorizar a governança e a segurança? Saiba como as organizações estão combinando a plataforma de dados e IA watsonx com as soluções de infraestrutura Red Hat OpenShift e IBM para governar e proteger seus modelos de dados e IA sem comprometer o desempenho.