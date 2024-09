A IA generativa está passando da experimentação para a produção. Nesta sessão, aprenda a criar valor de negócio com IA responsável usando o watsonx, uma plataforma de IA e dados para IA generativa e aprendizado de máquina. Com o watsonx, você pode treinar modelos de base com seus próprios dados confiáveis e aplicar governança e diretrizes, capacitando você a usar IA de forma responsável em processos de negócios, simplificando fluxos de trabalho fundamentais e gerenciando a conformidade com uma multitude de regulamentos emergentes de IA. Aprenda com exemplos de como a IBM capacita várias empresas a multiplicar o impacto da IA responsável e aproveitar novas oportunidades de crescimento. ​

Palestrantes:

o Dinesh Nirmal, vice-presidente sênior de produtos, IBM Software, IBM

o Ritika Gunnar, gerente geral, gerenciamento de produtos, dados e IA, IBM

o Elías Zamora Sillero, diretor de dados, Sevilla FC

o Toomas Römer, vice-presidente de engenharia, Bolt

o Howie Liu, cofundador/CEO, Airtable

o Mrinal Manohar, cofundador e diretor executivo, Casper Labs