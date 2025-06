Assim como o WebSphere, o WebLogic é uma plataforma criada para o desenvolvimento de aplicações corporativas. Esse servidor oferece uma implementação robusta do Java EE e Jakarta EE, com suporte a ecossistemas em ambientes locais ou em nuvem.O Oracle WebLogic também foi criado com foco no Kubernetes. O WebLogic Kubernetes ToolKit é um conjunto de ferramentas de código aberto que simplifica a execução de apps em Kubernetes, seja no local ou na nuvem.