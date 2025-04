O que é hospedagem de servidores?

A hospedagem de VPS (servidores privados virtuais) oferece uma hospedagem multilocatário de nível superior: cada locatário compartilha alguns, mas não todos, os recursos de um único servidor de hardware e obtém um pouco mais de controle sobre o ambiente de hospedagem. Cada VPS executa seu próprio sistema operacional (SO) e aplicações, e reserva sua própria parte dos recursos da máquina (memória, computação etc.).

O VPS oferece mais controle sobre as especificações do sistema, os sistemas operacionais convidados e a stack de software geral. É também a forma mais fácil e acessivelmente escalável de hospedagem de servidores. Isso o torna uma excelente opção para sistemas de comércio eletrônico, servidores de e-mail, CRM e outras aplicações que normalmente suportam tráfego moderado ou com picos.