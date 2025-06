O que é hospedagem em nuvem?

A hospedagem VPS é uma forma de hospedagem em nuvem com múltiplos locatários na qual os recursos do servidor virtualizado são disponibilizados ao usuário por meio de um provedor. Embora o VPS compartilhe um hipervisor e o hardware subjacente, cada VPS executa seu próprio sistema operacional (SO). Cada cliente compartilha os recursos isolados do servidor físico, de modo que cada cliente tem acesso aos seus próprios recursos dedicados.

A hospedagem VPS fica entre a hospedagem compartilhada e a hospedagem dedicada. Embora seja uma forma de múltiplos locatários, os clientes ainda têm controle total sobre o sistema operacional, software etc. O VPS é uma opção popular para hospedar aplicações personalizadas ou softwares baseados na web (como jogos e streaming de vídeo).