O que é nuvem gerenciada?

O objetivo de uma nuvem gerenciada é terceirizar o gerenciamento da nuvem para uma opção como serviço. Dessa forma, a organização pode garantir que os recursos da nuvem estejam funcionando bem e, ao mesmo tempo, evitar os custos de contratação de uma equipe para gerenciar os recursos da nuvem. A inclusão de um serviço gerenciado de nuvem pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida da solução de nuvem e ajudar a acompanhar o ecossistema de nuvem em constante mudança.

A nuvem gerenciada permite que a organização selecione quais funções de TI ela deseja controlar dentro da organização e quais infraestruturas ou funções de TI residirão em fornecedores e data centers externos. O provedor de serviços selecionado tem sua infraestrutura que possui, opera e mantém dados. Por meio de automação, essa infraestrutura está disponível em um ambiente de nuvem. Outras ofertas incluem computação em nuvem e implementação em nuvem para ajudar ainda mais com as cargas de trabalho da sua organização.

O método de pagamento para terceirização de um serviço de nuvem gerenciada é normalmente um modelo de assinatura como serviço, onde os recursos são acessados on-line. É trabalho do prestador de serviços garantir que todas as informações ou dados estejam atualizados e disponíveis para a organização, para suporte em tempo real quando ocorrer um problema. Junto com o monitoramento de desempenho e o gerenciamento de segurança cibernética. Os provedores podem entregar os serviços gerenciados por meio de uma nuvem pública ou em um ambiente de nuvem híbrida, dependendo da organização.

Um momento em que uma organização pode considerar a terceirização as operações de nuvem é durante a migração de nuvem. Fazer uso de um provedor de serviços gerenciados (MSP) pode ajudar a gerenciar dados de nuvem e DevOps, enquanto libera equipes de TI para fazer outros trabalhos pertinentes.