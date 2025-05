O que é comércio eletrônico?

A pandemia da COVID-19 de 2020 influenciou o papel que o comércio eletrônico desempenha na economia global. Somente em 2021, o número de sites de comércio eletrônico cresceu de 9,7 milhões para 19,8 milhões. Hoje, existem aproximadamente 26,5 milhões de sites de comércio eletrônico em operação em todo o mundo.6 Enquanto isso, as vendas de comércio eletrônico no varejo aumentaram para US$ 6,3 trilhões em todo o mundo e, até 2026, espera-se que elas representem 24% de todas as vendas no varejo.7

Esse rápido crescimento foi amplamente facilitado pela onipresença da IA no comércio eletrônico, que transformou o setor e aumentou a eficiência na jornada do cliente e nas operações de back-end. Hoje, por exemplo, as organizações usam aprendizado de máquina (ML) para determinar estruturas dinâmicas de preços, processamento de linguagem natural (NLP) para capacitar assistentes virtuais inteligentes e chatbots, IA generativa (IA gen) para automatizar descrições de produtos e agentes de IA para atender pedidos com o mínimo de supervisão humana.