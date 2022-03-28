O que é atendimento omnichannel?

O atendimento ao cliente omnichannel é a assistência e aconselhamento para clientes em uma rede integrada e sem dificuldades de dispositivos e pontos de contato. Empresas com um atendimento ao cliente omnichannel robusto conseguem manter experiências consistentemente ótimas para seus clientes, independentemente do canal de comunicação.
O crescimento dos canais digitais e das novas tecnologias de comunicação permitiu que as empresas adotassem uma abordagem omnichannel para o suporte ao cliente. Ao fazer isso, elas conseguem gerenciar interações em vários canais, como call centers, webchats, SMS, mensagens, e-mail e redes sociais. Por exemplo, uma conversa de suporte ao cliente pode começar no Twitter, continuar com mensagens de texto e terminar com uma chamada telefônica, tudo em uma experiência conectada e sem interrupções. Os clientes não precisam parar e explicar seu problema em cada interação com o canal.
As expectativas dos clientes também mudaram com os avanços tecnológicos. Em uma pesquisa recente conduzida pela Forrester, até 2022, mais de 57% das vendas no varejo dos EUA serão influenciadas por pontos de contato digitais. Hoje, os clientes esperam interações eficientes nas lojas, experiências sem dificuldades, independentemente do canal, e notificações rápidas sobre pedidos e disponibilidade para retirada.
Além disso, a pandemia de COVID-19 acelerou a mudança para o digital em diversos setores. Tanto empresas B2B quanto B2C foram forçadas a atualizar abordagens de vendas segmentadas e dinâmicas complexas de compra para oferecer suporte ao cliente e experiências fluidas1.
Uma boa experiência do cliente está no centro de um atendimento ao cliente de alta qualidade. Garantir que os clientes possam acessar seu canal preferido e receber uma experiência de compra consistente está no coração do suporte ao cliente omnichannel.
Considere os benefícios que resultam:
Quando se trata de atendimento ao cliente, os clientes esperam uma experiência de marca única por todos os pontos de contato. A abordagem omnichannel oferece às empresas benefícios adicionais para o atendimento ao cliente, incluindo:
Um atendimento ao cliente omnichannel bem-sucedido é essencial para a satisfação e retenção do comprador. Empresas que não garantem continuidade entre os pontos de contato digitais e presenciais correm o risco de perder clientes para concorrentes que o fazem2.
De acordo com "The Omnichannel Maturity Assessment" da Forrester, três dimensões são usadas para medir o sucesso do seu sistema omnichannel:
Avaliar seu sistema omnichannel é necessário para identificar o que está funcionando e onde melhorias são necessárias. Criar uma estratégia ajudará as empresas a planejar os próximos passos no atendimento ao cliente omnichannel.
Ao considerar a estratégia, é importante entender as expectativas e o comportamento dos clientes. Os clientes não só querem eficiência e conveniência; eles também desejam controle sobre toda a experiência. Além disso, o comportamento do cliente mudou junto com a tecnologia. Muitos clientes começam sua experiência de compra digitalmente e através de múltiplos canais e dispositivos.
As empresas devem lidar com as mudanças necessárias para atender às demandas dos clientes. Muitas dessas mudanças incluem a gestão de inventário, o treinamento de funcionários e a transformação de uma abordagem focada no cliente para uma abordagem liderada pelo cliente.
A estratégia para melhorar o atendimento ao cliente omnichannel pode incluir as seguintes táticas:
Empresas B2B e B2C em diversos setores utilizam atendimento ao cliente omnichannel. Se você comprou recentemente um item via BOPIS (comprar on-line, retirar na loja), participou da operação omnichannel dessa organização. Varejistas conhecidos, como Target, Amazon ou Home Depot, empregam poderosos sistemas omnichannel que incluem aplicativos em seu smartphone.
Outros setores que utilizam estratégias omnichannel incluem:
Multicanal é um sistema para atendimento ao cliente e experiência, que consiste em vários canais de comunicação. Dois fatores principais diferenciam o multicanal do omnichannel:
O multicanal não é inerentemente errado, pois usa vários canais para que as empresas se conectem com os clientes em sua jornada de compra. No entanto, pesquisas demonstram que os clientes continuarão exigindo uma experiência de usuário coesa (que as operações omnichannel podem oferecer).
Operações omnichannel podem criar desafios quando utilizadas por varejistas com produtos altamente complexos, dificultando cada etapa, desde as vendas até o atendimento ao cliente. Produtos complexos normalmente requerem representantes de vendas bem treinados e conhecedores para auxiliar os clientes. No entanto, o uso de mídias ricas, como vídeo, animação 3D e realidade aumentada, cria uma forma de permitir que os clientes se atendam sozinhos e aumentem o engajamento1.
Os métodos tradicionais de vendas no varejo e de atendimento ao cliente também são um desafio na conversão para os processos digitais das operações omnichannel. A transição do mundo B2B para sistemas digitais cria, inerentemente, transparência de preços, e os clientes podem verificar os melhores preços e ofertas on-line enquanto fazem compras na loja. Se as empresas não mantiverem as informações de forma consistente, correm o risco de perder clientes.
Também há desafios organizacionais relacionados ao gerenciamento de inventário e ao treinamento de funcionários, que impactam o atendimento ao cliente. Organizações que tentam implementar serviços omnichannel, mas mantêm o inventário isolado na loja e on-line, enfrentarão problemas de suprimento. Em vez disso, devem adotar uma abordagem corporativa para a gestão de inventário e pedidos.
Além disso, as empresas enfrentam dificuldades para treinar seus funcionários que lidam diretamente com os clientes ao implementar estratégias omnichannel. Embora o atendimento ao cliente omnichannel seja benéfico, algumas empresas perdem de vista o valor dos funcionários centrados no cliente na jornada do cliente. Como o omnichannel permite mais autoatendimento, há a oportunidade para que representantes de vendas e funcionários ofereçam melhores experiências para aqueles clientes ou compras que exigem mais atenção. Treinar esses funcionários é um aspecto importante do atendimento ao cliente omnichannel que muitas vezes é negligenciado.
