O que é atendimento omnichannel?

O crescimento dos canais digitais e das novas tecnologias de comunicação permitiu que as empresas adotassem uma abordagem omnichannel para o suporte ao cliente. Ao fazer isso, elas conseguem gerenciar interações em vários canais, como call centers, webchats, SMS, mensagens, e-mail e redes sociais. Por exemplo, uma conversa de suporte ao cliente pode começar no Twitter, continuar com mensagens de texto e terminar com uma chamada telefônica, tudo em uma experiência conectada e sem interrupções. Os clientes não precisam parar e explicar seu problema em cada interação com o canal.

As expectativas dos clientes também mudaram com os avanços tecnológicos. Em uma pesquisa recente conduzida pela Forrester, até 2022, mais de 57% das vendas no varejo dos EUA serão influenciadas por pontos de contato digitais. Hoje, os clientes esperam interações eficientes nas lojas, experiências sem dificuldades, independentemente do canal, e notificações rápidas sobre pedidos e disponibilidade para retirada.

Além disso, a pandemia de COVID-19 acelerou a mudança para o digital em diversos setores. Tanto empresas B2B quanto B2C foram forçadas a atualizar abordagens de vendas segmentadas e dinâmicas complexas de compra para oferecer suporte ao cliente e experiências fluidas1.