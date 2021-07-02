O que é integração B2B?

A digitalização está ampliando as expectativas de parceiros e clientes. As organizações acham que os processos manuais de dados lentos, ineficientes e propensos a erros são insustentáveis em um mundo conectado digitalmente. E cada empresa tem sua própria combinação de sistemas e aplicações para a troca de arquivos e mensagens com os parceiros. Tecnologias díspares dificultam a comunicação.

Para alcançar metas como aumento de receita, prazo de lançamento no mercado mais rápido e maior eficiência, as organizações precisam de uma rede de negócios bem-sucedida, e isso exige uma solução moderna de integração B2B.1 Com as ferramentas B2B certas, as organizações podem se conectar digitalmente e se comunicar de forma rápida e confiável. Isso pode reduzir o tempo necessário para lançar novos produtos e serviços no mercado e ajudar as empresas a alcançar a agilidade e agilidade necessárias para competir.