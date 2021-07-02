O que é integração B2B?

A integração entre empresas (B2B) é a automação dos processos e da comunicação de negócios entre duas ou mais organizações. Isso permite que elas trabalhem e negociem de forma mais eficaz com seus clientes, fornecedores e parceiros de negócios, automatizando os principais processos de negócios.
O software de integração B2B fornece a arquitetura necessária para digitalizar informações e roteá-las rapidamente por meio do ecossistema de negociações de uma organização.
Uma plataforma de integração B2B ajuda as empresas a integrar todos os seus processos complexos de B2B e intercâmbio de dados eletrônicos (EDI) em suas comunidades de parceiros em um único gateway. A plataforma coleta dados de aplicações de origem, converte os dados em formatos padronizados e, em seguida, envia os documentos ao parceiro de negócios usando o protocolo de transporte apropriado.
O software de integração B2B está disponível para uso no local ou os serviços de integração podem ser acessados por meio de serviços de nuvem hospedados.
A digitalização está ampliando as expectativas de parceiros e clientes. As organizações acham que os processos manuais de dados lentos, ineficientes e propensos a erros são insustentáveis em um mundo conectado digitalmente. E cada empresa tem sua própria combinação de sistemas e aplicações para a troca de arquivos e mensagens com os parceiros. Tecnologias díspares dificultam a comunicação.
Para alcançar metas como aumento de receita, prazo de lançamento no mercado mais rápido e maior eficiência, as organizações precisam de uma rede de negócios bem-sucedida, e isso exige uma solução moderna de integração B2B.1 Com as ferramentas B2B certas, as organizações podem se conectar digitalmente e se comunicar de forma rápida e confiável. Isso pode reduzir o tempo necessário para lançar novos produtos e serviços no mercado e ajudar as empresas a alcançar a agilidade e agilidade necessárias para competir.
Nunca diga não a um pedido de integração. Suporta protocolos de comunicação da Internet ricos em segurança, incluindo AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct e outros.
Inclui adaptadores para conexão com sistemas de back-end, incluindo bancos de dados, SAP, bem como cloud object storage com o adaptador cliente AWS S3.
Transformação avançada entre todos que converte documentos de um formato para outro.
Permite a visualização de campos de dados e mostra as relações entre os documentos.
Fornece gerenciamento de eventos e relatórios, auditoria em dashboards centralizados que podem permitir que você estenda informações de status e atividade em tempo real para seus administradores de sistema e seus parceiros.
Criptografe dados em repouso ou em movimento. Gerenciamento robusto de certificados, incluindo suporte a cifras e algoritmos modernos.
Aplica business rules com modelagem gráfica de processos de negócios às informações que estão sendo enviadas para identificar quaisquer erros.
Permite que arquivos grandes sejam enviados mais rapidamente. As funcionalidades incluem transferência de arquivos e mensagens de qualquer tamanho.
A Li & Fung precisava garantir que sua solução de gerenciamento da cadeia de suprimentos pudesse ser dimensionada para lidar com picos exponenciais em transações durante o evento de vendas do Dia dos Solteiros na China. A empresa trabalhou com a IBM Services para testar e ajustar sua solução IBM Sterling B2B Integrator, permitindo que processasse volumes de pico de até um milhão de transações por hora.
