Sua solução de intercâmbio de dados eletrônicos (EDI) pode ser a base de sua estratégia de integração empresarial se você escolher a solução certa.Segundo analistas, mais de 66% de todas as transações da cadeia de suprimentos contam com o suporte de soluções software EDI. Por isso é crucial escolher uma solução confiável, escalável e extensível para atender a todos os desafios de sua plataforma de integração.O software e as soluções da IBM são compatíveis com todos os principais padrões de EDI e incluem os principais recursos de transformação, para permitir uma transformação perfeita e entre todos.

Com a IBM, você pode ampliar os recursos de integração de EDI com APIs para atender às exigências emergentes de parceiros, às necessidades de processamento de transações em tempo real e muito mais.A IBM pode ajudar a se alinhar com sua estratégia de infraestrutura de TI, fornecendo suporte para cargas de trabalho tanto localmente quanto em um ambiente de nuvem híbrida, com flexibilidade adicional para assinar redes como serviço.