As organizações de hoje lidam com diversas plataformas, sistemas e integrações, resultando em um caos de conectividade. O IBM webMethods oferece uma plataforma híbrida de integração como serviço (iPaaS) de nível empresarial para simplificar esse caos. Ele permite controlar com segurança aplicações, APIs, B2B e arquivos em diferentes ambientes e localidades, ao mesmo tempo que reduz os custos para lançar produtos e entrar em novos mercados sem grandes mudanças tecnológicas.

Capacite sua organização com um controle centralizado e execução distribuída. Tenha visibilidade total de suas integrações, APIs e pipelines de dados. Essa abordagem unificada para todas as integrações garante conformidade sem complicações.

Aumente a agilidade com uma plataforma híbrida unificada que permite o fluxo de dados sem dificuldades para a tomada de decisões informadas e ações rápidas. Desenvolva sua integração com as ferramentas preferidas e implemente instantaneamente em qualquer nuvem ou região.

Simplifique todas as integrações, permitindo que você responda rapidamente às demandas de negócios em tempo real e ofereça experiências de alta qualidade. Com o IBM webMethods, você pode:

Transferência gerenciada de arquivos Utilize o webMethods MFT para transferir arquivos de qualquer tamanho de forma rápida e segura em uma plataforma de nuvem protegida, governada e criptografada, acelerando a integração, o tempo de entrada no mercado e o valor de arquivos críticos para a missão. Transfira arquivos com segurança

Integração de aplicativos Conectar aplicações na nuvem e no local, sincronizar dados, permitir a implementação rápida e governar cenários multinuvem facilmente com a integração do webMethods. Integre tudo

O IBM webMethods oferece recursos para lidar com todas as suas necessidades de integração em uma única plataforma, ajudando sua empresa a criar aplicações e serviços unificados e sem dificuldades para se manter competitiva.