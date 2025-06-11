O que é biometria comportamental?

Os fraudadores e cibercriminosos atacam cada vez mais usuários legítimos usando malware, phishing e esquemas de engenharia social para capturar credenciais e assumir o controle de suas contas para fins maliciosos. De acordo com o relatório do custo das violações de dados, credenciais roubadas ou comprometidas são o vetor de ataque mais comum por trás das violações de dados, representando 16% das violações

Os métodos de autenticação biométrica comportamental podem adicionar uma camada extra de segurança aos sistemas de identidade de segurança e detecção de fraudes, além das medidas tradicionais de autenticação, como senhas ou chaves de segurança.

Os hackers podem roubar senhas e chaves USB para tomar o controle da conta do usuário. No entanto, para passar por um sistema biométrico comportamental, eles devem personificar o comportamento do usuário, tornando muito mais difícil ocultar atividades suspeitas.