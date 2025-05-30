Os ataques DDoS podem tirar aplicações, sites, servidores e outros recursos de uma organização fora do ar, interrompendo o serviço para os usuários e custando dinheiro significativo na forma de perda de negócios e reputação prejudicada.

Os ataques DDoS também podem impedir que as organizações cumpram seus contratos de nível de serviço (SLAs), o que pode afastar os clientes. Se os sistemas de uma organização não estiverem disponíveis sob demanda, os usuários podem decidir levar seus negócios para outro lugar.

Essas ameaças cibernéticas visam cada vez mais infraestruturas críticas, como serviços financeiros e serviços públicos. Um estudo recente relatou que os ataques DDoS contra infraestrutura crítica aumentaram 55% nos últimos quatro anos.

Além disso, os ataques DDoS são frequentemente usados como cobertura para ataques cibernéticos ainda mais prejudiciais. Por exemplo, às vezes, oshackers lançam um ataque DDoS para distrair a vítima e possibilitar que implementem ransomware em uma rede enquanto a equipe de cibersegurança está ocupada com o ataque DDoS.

As soluções de mitigação de DDoS e os serviços de proteção contra DDoS podem ajudar as organizações a interromper completamente muitos desses ataques, evitando interrupções em setores e serviços essenciais. Se não conseguirem impedir um ataque, poderão reduzir consideravelmente o downtime para ajudar a garantir a continuidade de negócios.

As soluções modernas de proteção contra DDoS podem ajudar a defender ativos locais e baseados na nuvem, permitindo que as organizações protejam recursos independentemente de onde se encontrem.