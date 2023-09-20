Spear phishing versus phishing: qual é a diferença?

A resposta simples: spear phishing é um tipo especial de ataque de phishing.

Phishing é qualquer ataque cibernético que usa mensagens de e-mail, mensagens de texto ou chamadas de voz mal-intencionadas para induzir as pessoas a compartilhar dados confidenciais (por exemplo, números de cartão de crédito ou números de previdência social), baixar malware, visitar sites maliciosos, enviar dinheiro para as pessoas erradas ou caso contrário, a si mesmos, seus associados ou seus empregadores. O phishing é o vetor ou método de ataque de crimes cibernéticos mais comum; 300.479 ataques de phishing foram relatados ao FBI em 2022.

A maioria das formas de phishing é de phishing em massa — mensagens impessoais que parecem ser de um remetente amplamente conhecido e confiável (por exemplo, uma marca global), enviadas em massa para milhões de pessoas na esperança de que uma pequena porcentagem de destinatários morda a isca.

Spear phishing é um phishing direcionado. Especificamente, as mensagens de spear phishing são

enviado a um indivíduo ou grupo específico de indivíduos

altamente personalizada, baseadas em pesquisas

criadas para parecerem vir de um remetente que tem algum relacionamento com o destinatário; digamos, um colega de trabalho ou colega que o destinatário conhece, ou alguém a quem o destinatário é responsável, como um gerente ou executivo da empresa.

Ataques de spear phishing são muito mais raros do que ataques de phishing, mas buscam recompensas muito maiores ou mais valiosas e, quando bem-sucedidos, têm um impacto muito maior do que os golpes de phishing em massa. De acordo com um relatório recente, os e-mails de spear phishing representaram apenas 0,1% de todos os e-mails durante um período de 12 meses, mas foram responsáveis por 66% das violações de dados durante esses mesmos 12 meses. Em um ataque de spear phishing de alta visibilidade, golpistas roubaram mais de US$ 100 milhões do Facebook e do Google, passando-se por fornecedores legítimos e enganando funcionários para que pagassem faturas fraudulentas.