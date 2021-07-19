O que é gerenciamento de ameaças?

O gerenciamento de ameaças é um processo usado por profissionais de cibersegurança para prevenir ciberataques, detectar ciberameaças e responder a incidentes de segurança.
A maioria das equipes de segurança enfrenta fragmentação de informações, o que pode levar a pontos cegos nas operações de segurança. E onde quer que existam, os pontos cegos comprometem a capacidade de uma equipe de identificar, proteger e responder prontamente às ameaças à segurança.
Os perigos atuais agora incluem software mutante, ameaças persistentes avançadas (APT), ameaças internas e vulnerabilidades relacionadas a serviços de computação baseados em nuvem — mais do que o software antivírus pode enfrentar. Com o perímetro cada vez menor de uma infraestrutura de TI protegida e de uma força de trabalho remota, as empresas enfrentam constantemente novos riscos complexos e ameaças à segurança.
Diante desse cenário de ameaças em evolução e da mudança para a nuvem, os profissionais de segurança trabalham com o pressuposto de que violações ocorreram e ocorrerão novamente.
Aprimorado com automação e informado por IA, um sistema de gerenciamento de ciberameaças pode ajudar a combater os ataques avançados de hoje por cibercriminosos. Dá às equipes de segurança a visibilidade necessária para ter sucesso. A unificação dos dados de segurança permite que as equipes de segurança identifiquem dados em risco e vulnerabilidades em redes em milhares de endpoints e entre nuvens.
As ameaças de dentro de uma organização são particularmente perigosas no campo da cibersegurança. E os ataques internos são mais caros para as organizações do que as ameaças externas. Saiba o que são ameaças internas e como mitigá-las.
Muitos sistemas modernos de gerenciamento de ameaças usam a estrutura de segurança cibernética estabelecida pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST). O NIST fornece orientação abrangente para melhorar a segurança da informação e o gerenciamento de risco de cibersegurança para organizações do setor privado. Um dos seus guias, o NIST Cybersecurity Framework (NIST CF), consiste em padrões, melhores práticas e cinco funções principais, nomeadamente identificar, proteger, detectar, responder e recuperar.
As equipes de cibersegurança precisam de uma compreensão completa dos ativos e recursos mais importantes da organização. A função Identificar inclui categorias como gerenciamento de ativos, ambiente de negócios, governança, avaliação de riscos, estratégia de gerenciamento de riscos e gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos.
A função Proteger abrange grande parte dos controles de segurança técnica e física para desenvolver e implementar salvaguardas apropriadas e proteger a infraestrutura crítica. Essas categorias são gerenciamento de identidade e controle de acesso, conscientização e treinamento, segurança de dados, processos e procedimentos de proteção de informações, manutenção e tecnologia de proteção.
A função de detecção implementa medidas que alertam uma organização sobre ciberataques. As categorias de detecção incluem anomalias e eventos, monitoramento contínuo de segurança e processos de detecção precoce.
A função de resposta garante uma resposta apropriada a ciberataques e outros eventos de cibersegurança. As categorias incluem planejamento de resposta, comunicações, análise, mitigação e melhorias.
As atividades de recuperação implementam planos de resiliência cibernética e ajudam a garantir a continuidade dos negócios no caso de um ciberataque, violação de segurança ou outro evento de cibersegurança. As funções de recuperação são melhorias no planejamento de recuperação e comunicações.
As organizações corporativas atuais instalam centros de operações de segurança (SOC) equipados com tecnologia moderna, como IA, para detectar, gerenciar e responder às ameaças com eficiência. Ao implementar tecnologia impulsionada por IA e uma variedade aberta e modular de soluções e serviços de gerenciamento de ameaças, as organizações podem gastar menos tempo e recursos integrando e operando ferramentas e fontes de dados fragmentadas.
A tecnologia pode estabelecer processos eficientes e interconectados de troca de dados, análise de dados e resposta que transformam e aprimoram os recursos das operações de segurança. Os fornecedores podem entregar soluções de gerenciamento de ameaças como software, software como serviço (SaaS) ou serviços gerenciados com base nos requisitos do cliente.
Os provedores de soluções também podem projetar, construir, gerenciar ou fornecer ferramentas personalizadas para entregar todos os aspectos do ciclo de vida do gerenciamento de ameaças. Eles oferecem suporte às equipes de SOC com as mesmas ferramentas de detecção e investigação de ameaças impulsionadas por IA e soluções e serviços de gerenciamento de ameaças para obter o máximo valor dos recursos e investimentos existentes.
Uma nova maneira de combater o cibercrime com uma abordagem integrada e experiência impulsionada por IA e orquestração. Com a plataforma de serviços de gerenciamento de ameaças da IBM, você pode identificar, priorizar e agir em relação às ameaças avançadas mais relevantes para você.
O IBM Cloud Pak for Security é uma plataforma de segurança aberta que se conecta às suas fontes de dados existentes. Ele gera insights mais profundos e permite que você aja mais rapidamente com a automação. Não importa se seus dados residem em ferramentas da IBM ou de terceiros, se são locais ou se existem vários ambientes de nuvem, a plataforma ajuda você a encontrar e responder às ameaças e riscos, tudo isso deixando seus dados onde estão.
A detecção de ameaças é apenas metade da equação de segurança. Você também precisa de uma resposta inteligente a incidentes para o crescente volume de alertas, várias ferramentas e escassez de pessoal. Acelere sua resposta a incidentes com automação, padronização de processos e integração de ferramentas de segurança existentes com a IBM.
A baixa qualidade da inteligência, a falta de confiança e a integração mínima com outras fontes de dados e organizações criam desafios na capacidade de obter insights praticáveis para impedir ciberataques. Os serviços de inteligência de ameaças da IBM podem simplificar seu gerenciamento de inteligência com especialistas que podem projetar, construir, entregar e operar uma plataforma automatizada de ciberameaças.
As ameaças internas são responsáveis por 60% dos ciberataques e são difíceis de detectar. A maioria dos casos passa despercebida por meses ou anos. Obtenha visibilidade sobre anomalias comportamentais que podem sinalizar uma ameaça interna ativa. Obtenha visibilidade sobre anomalias comportamentais que podem sinalizar uma ameaça interna ativa. Descubra e controle todos os tipos de contas privilegiadas em toda a sua empresa.
Responda e recupere-se rapidamente com proteções IBM FlashSystem, que permitem restaurar cópias isoladas e imutáveis, minimizando o impacto de um ciberataque.
Detecte e corrija malware em dispositivos comprometidos. Com as soluções de unified endpoint management (UEM), você pode monitorar e controlar praticamente todos os seus dispositivos móveis , aplicativos e conteúdo. Execute análise de dados de segurança impulsionadas por IA e mantenha a segurança em todas as suas plataformas.
O aumento das tendências de trabalho remoto e a interconectividade dos endpoints traz consigo um conjunto próprio de desafios de cibersegurança. Para combater isso, é necessário usar uma ferramenta moderna de detecção e resposta de endpoint orientada por IA que possa bloquear e isolar de forma proativa as ameaças de malware e ransomware e impulsionar a segurança de endpoint para um mundo zero trust.
Identifique, proteja, detecte e recupere dados em toda a sua infraestrutura de armazenamento, ao mesmo tempo em que fornece uma visão simples e consolidada do status de proteção de dados e resiliência cibernética com integração a dashboards de segurança.
Os serviços de cibersegurança da IBM oferecem consultoria, integração e serviços de segurança gerenciados, além de recursos ofensivos e defensivos. Combinamos uma equipe global de especialistas com tecnologia proprietária e de parceiros para cocriar programas de segurança personalizados que gerenciam riscos.