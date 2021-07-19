O que é gerenciamento de ameaças?

A maioria das equipes de segurança enfrenta fragmentação de informações, o que pode levar a pontos cegos nas operações de segurança. E onde quer que existam, os pontos cegos comprometem a capacidade de uma equipe de identificar, proteger e responder prontamente às ameaças à segurança.

Os perigos atuais agora incluem software mutante, ameaças persistentes avançadas (APT), ameaças internas e vulnerabilidades relacionadas a serviços de computação baseados em nuvem — mais do que o software antivírus pode enfrentar. Com o perímetro cada vez menor de uma infraestrutura de TI protegida e de uma força de trabalho remota, as empresas enfrentam constantemente novos riscos complexos e ameaças à segurança.

Diante desse cenário de ameaças em evolução e da mudança para a nuvem, os profissionais de segurança trabalham com o pressuposto de que violações ocorreram e ocorrerão novamente.

Aprimorado com automação e informado por IA, um sistema de gerenciamento de ciberameaças pode ajudar a combater os ataques avançados de hoje por cibercriminosos. Dá às equipes de segurança a visibilidade necessária para ter sucesso. A unificação dos dados de segurança permite que as equipes de segurança identifiquem dados em risco e vulnerabilidades em redes em milhares de endpoints e entre nuvens.

As ameaças de dentro de uma organização são particularmente perigosas no campo da cibersegurança. E os ataques internos são mais caros para as organizações do que as ameaças externas. Saiba o que são ameaças internas e como mitigá-las.