O que é perícia digital e resposta a incidentes (DFIR)?

A perícia digital e resposta a incidentes, ou DFIR, combina duas áreas da cibersegurança para agilizar a resposta a ameaças e preservar as provas contra cibercriminosos.
A DFIR integra duas disciplinas discretas de cibersegurança: perícia digital, que se refere à investigação de ameaças cibernéticas, sobretudo para reunir provas digitais para processar cibercriminosos; e resposta a incidentes, que é a detecção e mitigação de ataques cibernéticos em andamento. A combinação dessas duas disciplinas ajuda as equipes de segurança a deter as ameaças com maior rapidez, preservando provas que, de outra forma, poderiam se perder em virtude da urgência de mitigação das ameaças.
A perícia digital investiga e reconstitui incidentes de cibersegurança por meio da coleta, análise e preservação de provas digitais: vestígios deixados por agentes de ameaças, como arquivos de malware e scripts maliciosos. Essas reconstituições permitem que os investigadores identifiquem a causa raiz dos ataques e os culpados.
As investigações forenses digitais seguem uma cadeia de custódia rigorosa ou um processo formal para rastrear como as provas são coletadas e manipuladas. A cadeia de custódia permite que os investigadores demonstrem que as provas não foram adulteradas. Consequentemente, as provas das investigações forenses digitais podem ser usadas para fins oficiais, como processos judiciais, pedidos de seguros e auditorias regulatórias.
O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) (link externo ao site ibm.com) descreve quatro etapas para investigações forenses digitais:
Após uma violação, os peritos coletam dados de sistemas operacionais, contas de usuário, dispositivos móveis e quaisquer outros ativos de hardware e software que os agentes de ameaças possam ter acessado. Alguns das fontes comuns de dados de perícia são:
Para preservar a integridade das provas, os investigadores fazem cópias dos dados antes de processá-los. Eles protegem os originais para que não possam ser alterados e o restante da investigação é realizado nas cópias.
Os investigadores vasculham os dados em busca de sinais de atividade de cibercriminosos, como e-mails de phishing, arquivos alterados e conexões suspeitas.
Os investigadores usam técnicas forenses para processar, correlacionar e extrair insights de provas digitais. Eles também podem fazer referência a feeds de inteligência de ameaças próprios e de código aberto para vincular suas descobertas a agentes de ameaças específicos.
Os investigadores compilam um relatório que explica o que aconteceu durante o evento de segurança e, se possível, identifica suspeitos ou culpados. O relatório pode conter recomendações para impedir futuros ataques. Ele pode ser compartilhado com autoridades policiais, seguradoras, órgãos reguladores e outras autoridades.
A resposta a incidentes se concentra em detectar e responder a violações de segurança. O objetivo da resposta a incidentes é evitar ataques antes que eles aconteçam e minimizar o custo e a interrupção dos negócios resultantes dos ataques que ocorrem.
Os esforços de resposta a incidentes são guiados por planos de resposta a incidentes (IRP), que descrevem como a equipe de resposta a incidentes deve lidar com ameaças cibernéticas. O processo de resposta a incidentes tem seis etapas padrão:
Quando a perícia digital e a resposta a incidentes são realizadas separadamente, elas podem interferir uma na outra. Os responsáveis pela resposta a incidentes podem alterar ou destruir provas enquanto removem uma ameaça da rede, e os peritos podem atrasar a resolução de ameaças enquanto procuram provas. As informações podem não fluir entre essas equipes, tornando todos menos eficientes do que poderiam.
A DFIR funde essas duas disciplinas em um único processo realizado por uma equipe. Isso gera duas vantagens importantes:
A coleta de dados forenses ocorre juntamente com a mitigação de ameaças. Durante o processo de DFIR, as equipes de resposta utilizam técnicas forenses para coletar e preservar provas digitais enquanto contêm e erradicam uma ameaça. Isso garante que a cadeia de custódia seja seguida e que provas valiosas não sejam alteradas ou destruídas pelos esforços de resposta a incidentes.
A análise pós-incidente inclui o exame de provas digitais.. A DFIR utiliza provas digitais para conhecer a fundo os incidentes de segurança. As equipes de DFIR examinam e analisam as provas que reuniram para reconstituir o incidente do início ao fim. O processo de DFIR termina com um relatório que detalha o que aconteceu, como aconteceu, a extensão total dos danos e como ataques semelhantes podem ser evitados no futuro.
Entre os benefícios resultantes estão:
Em algumas empresas, uma equipe interna de resposta a incidentes de segurança em computadores (CSIRT), às vezes chamada de equipe de resposta a emergências em computadores (CERT), lida com a DFIR. Entre os membros da CSIRT podem estar: diretor de segurança da informação (CISO), centro de operações de segurança (SOC) e equipe de TI, líderes executivos e outros stakeholders de toda a empresa.
Muitas empresas não têm os recursos para realizar a DFIR por conta própria. Nesse caso, elas podem contratar serviços de DFIR de terceiros que prestam serviços.
Especialistas em DFIR internos e terceirizados usam as mesmas ferramentas de DFIR para detectar, investigar e resolver ameaças. Isso inclui:
Gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM): o SIEM coleta e correlaciona dados de eventos de segurança de ferramentas de segurança e outros dispositivos na rede.
Orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR): o SOAR permite que as equipes de DFIR coletem e analisem dados de segurança, definam fluxos de trabalho de resposta a incidentes e automatizem tarefas de segurança repetitivas ou de nível inferior.
Detecção e resposta de endpoint (EDR): o EDR integra ferramentas de segurança de endpoint e usa funções de análise em tempo real e automação orientada por IA para proteger as organizações contra ameaças cibernéticas que conseguem passar pelo software antivírus e outras tecnologias tradicionais de segurança de endpoint.
Detecção e resposta estendida (XDR): XDR é uma arquitetura aberta de cibersegurança que integra ferramentas de segurança e unifica as operações em todas as camadas de segurança: usuários, endpoints, e-mail, aplicações, redes, cargas de trabalho na nuvem e dados. Ao eliminar as lacunas de visibilidade entre as ferramentas, o XDR ajuda as equipes de segurança a detectar e resolver ameaças com mais rapidez e eficiência, limitando os danos que elas causam.
A busca proativa de ameaças, o monitoramento contínuo e a investigação profunda das ameaças são apenas algumas das prioridades enfrentadas por um departamento de TI já muito ocupado. Contar com uma equipe de resposta a incidentes confiável à disposição pode reduzir o tempo de resposta, minimizar o impacto de um ciberataque e auxiliar na recuperação mais rápida.
