Unified endpoint management versus gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos: o que eles têm em comum?

Autora

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

É um novo dia para James, o novo administrador de TI. Hoje, ele tem que entender um pedido para um lote inteiro de dispositivos móveis para seus colegas, que escolheram smartphones iOS e Android. Ele precisa ativar o programa de ciclo de vida do dispositivo e realizar todas as tarefas de implementação e segurança de endpoint posteriormente. Provavelmente, em outra ferramenta. Ele também sabe que Rich, de Vendas, e Alyssa, de Finanças, deixarão a empresa na sexta-feira; então, ele precisa apagar os dispositivos. Um está sob o programa de BYOD e o outro é de propriedade da empresa, e tudo precisa ser feito o mais rápido possível. Ele não pode usar apenas uma ferramenta de gerenciamento?

O unified endpoint management (UEM) é uma tecnologia que fornece uma única plataforma para gerenciar e proteger todos os tipos de dispositivos, como smartphones, tablets, notebooks, desktops e IOT, executando vários tipos de sistemas operacionais em um único console durante todo o ciclo de vida. As soluções de UEM incluem tecnologias anteriores, como gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

MDM (gerenciamento de dispositivos móveis), gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM), gerenciamento de aplicações móveis (MAM) e gerenciamento de notebooks. Usando ferramentas de UEM, James gerenciará dispositivos pessoais e dispositivos corporativos e incluirá recursos de gerenciamento de conteúdo e recursos de cibersegurança, como políticas de segurança, autenticação e gerenciamento de acesso e identidade, segurança de dados e proteção de dados, gerenciamento de patches, detecção e resposta a ameaças e muito mais.

O ciclo de vida de dispositivo sé o processo de gerenciamento de ponta a ponta de todos os dispositivos em uma empresa, desde o momento em que eles deixam o provedor até o momento em que são descontinuados pelas equipes de TI de uma organização. Eles podem ser dispositivos da Apple, dispositivos Android, dispositivos de IOT, macOS, notebooks ou desktops que executam o Microsoft Windows, dispositivos para fins específicos e muito mais. James e outros administradores de TI precisariam garantir que ele faça o registro dos dispositivos, mantenha-os, faça a manutenção quando houver necessidade, aposente-os ou redirecione-os de acordo com as políticas de sua empresa e as ações dos usuários finais.

Cinco principais pontos em comum:

O UEM e o gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos compartilham várias semelhanças, pois ambos desempenham papéis essenciais no gerenciamento e na otimização de endpoints em uma organização. Aqui estão cinco dos aspectos mais comuns que eles compartilham:

  1. Inventário de dispositivos: as ferramentas de UEM e os processos de gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos incluem inventários aos quais os administradores de TI têm acesso em tempo real a informações detalhadas sobre cada endpoint. Por exemplo, o modelo do dispositivo, as especificações, o proprietário e outros.

  2. Segurança e conformidade: as tecnologias de UEM e o gerenciamento de ciclo de vida de dispositivos estão alinhados com as regulamentações de segurança e conformidade. Com o UEM, as equipes de TI garantem que os dispositivos estejam protegidos, tenham os patches necessários e estejam sincronizados com as políticas de conformidade. Ao gerenciar os processos de ciclo de vida dos dispositivos, os departamentos de TI garantem que os endpoints sejam descomissionados, evitando a perda de dados confidenciais e reduzindo os riscos à segurança.

  3. Gerenciamento de configuração: os administradores de TI usam o UEM para configurar endpoints e gerenciá-los durante seu uso. Com o ciclo de vida de dispositivos, James e seus colegas configuram endpoints durante a aquisição e o provisionamento.

  4. Integrações e automação: tanto o UEM quanto o gerenciamento do ciclo de vida do dispositivo se integram com outros aplicativos e têm muitas funcionalidades automatizadas que podem simplificar os esforços da equipe de TI. As modernas ferramentas de UEM e os processos de ciclo de vida oferecem aos administradores de TI muitas oportunidades de autoatendimento, devido ao alto grau de automação das tarefas.

  5. Geração de relatórios e análise de dados: tanto o UEM quanto o gerenciamento de ciclo de vida de dispositivos possuem recursos avançados de geração de relatórios e análise de dados. O UEM fornece dados em tempo real sobre endpoints, patches e atualizações, segurança de usuários e segurança de dispositivos, enquanto o gerenciamento de ciclo de vida do dispositivo oferece dados sobre o ciclo de vida e o uso de dispositivos, ajudando os tomadores de decisão a adotar medidas em relação aos orçamentos. Ambos geram dados valiosos usados em auditorias.

O UEM e o gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos têm muito em comum e, quando feitos de forma adequada, protegem os dados corporativos, garantem uma ótima experiência para o usuário, melhoram a segurança móvel e a cibersegurança em geral e criam um ótimo espaço de trabalho digital. Eles também diferem em termos de propósitos: o UEM se concentra no gerenciamento de dispositivos durante toda a sua vida útil, enquanto o gerenciamento de ciclo de vida de dispositivos se concentra em todo o ciclo de vida, desde o dia em que são comprados até o momento em que deixam de ser úteis.

 
