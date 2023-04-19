É um novo dia para James, o novo administrador de TI. Hoje, ele tem que entender um pedido para um lote inteiro de dispositivos móveis para seus colegas, que escolheram smartphones iOS e Android. Ele precisa ativar o programa de ciclo de vida do dispositivo e realizar todas as tarefas de implementação e segurança de endpoint posteriormente. Provavelmente, em outra ferramenta. Ele também sabe que Rich, de Vendas, e Alyssa, de Finanças, deixarão a empresa na sexta-feira; então, ele precisa apagar os dispositivos. Um está sob o programa de BYOD e o outro é de propriedade da empresa, e tudo precisa ser feito o mais rápido possível. Ele não pode usar apenas uma ferramenta de gerenciamento?

O unified endpoint management (UEM) é uma tecnologia que fornece uma única plataforma para gerenciar e proteger todos os tipos de dispositivos, como smartphones, tablets, notebooks, desktops e IOT, executando vários tipos de sistemas operacionais em um único console durante todo o ciclo de vida. As soluções de UEM incluem tecnologias anteriores, como gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

MDM (gerenciamento de dispositivos móveis), gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM), gerenciamento de aplicações móveis (MAM) e gerenciamento de notebooks. Usando ferramentas de UEM, James gerenciará dispositivos pessoais e dispositivos corporativos e incluirá recursos de gerenciamento de conteúdo e recursos de cibersegurança, como políticas de segurança, autenticação e gerenciamento de acesso e identidade, segurança de dados e proteção de dados, gerenciamento de patches, detecção e resposta a ameaças e muito mais.

O ciclo de vida de dispositivo sé o processo de gerenciamento de ponta a ponta de todos os dispositivos em uma empresa, desde o momento em que eles deixam o provedor até o momento em que são descontinuados pelas equipes de TI de uma organização. Eles podem ser dispositivos da Apple, dispositivos Android, dispositivos de IOT, macOS, notebooks ou desktops que executam o Microsoft Windows, dispositivos para fins específicos e muito mais. James e outros administradores de TI precisariam garantir que ele faça o registro dos dispositivos, mantenha-os, faça a manutenção quando houver necessidade, aposente-os ou redirecione-os de acordo com as políticas de sua empresa e as ações dos usuários finais.