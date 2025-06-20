O que é criptografia de chave pública?

A criptografia de chave pública é um tipo de sistema criptográfico que usa um par de chaves matematicamente vinculadas — uma pública e uma privada — para criptografar e descriptografar dados. Uma "chave" é uma sequência única de dados que atua como uma senha para bloquear ou liberar informações criptografadas, permitindo que pessoas e sistemas troquem informações confidenciais.

Também chamada de criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública, essa abordagem de segurança difere da criptografia simétrica de uma maneira fundamental: utiliza duas chaves distintas em vez de uma chave compartilhada.

Em sistemas simétricos como o Advanced Standard de criptografia (AES), ambas as partes usam a mesma chave secreta, uma chave temporária compartilhada por ambas as partes, para criptografar e descriptografar dados. Essa abordagem exige que a chave seja trocada com segurança antecipadamente. A criptografia de chave pública evita esse desafio com uma chave pública para criptografar e uma chave privada para descriptografar. É como uma caixa de correio na qual qualquer pessoa pode colocar uma carta, mas somente o proprietário pode liberar.

Essa separação possibilita comunicação segura em redes não confiáveis. Ele também suporta recursos adicionais, como assinaturas digitais, autenticação e não repúdio (prova inegável de autoria).

Na prática, as duas abordagens de segurança são frequentemente combinadas: a criptografia de chave pública estabelece um segredo compartilhado usado para criptografia simétrica mais rápida dos dados reais.