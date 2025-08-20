O que é transferência de arquivos?

A transferência de arquivos refere-se à troca de arquivos de dados, de qualquer tamanho ou tipo, entre sistemas e redes de computadores.
De acordo com a Techopedia: "A transferência de arquivos é o processo de copiar ou mover um arquivo de um computador para outro por meio de uma rede ou conexão com a internet. Ele permite compartilhar, transferir ou transmitir um arquivo ou um objeto de dados lógicos entre diferentes usuários e/ou computadores tanto localmente quanto remotamente." 1"
Os arquivos de dados podem ser estruturados ou não — incluindo documentos, multimídia, gráficos, texto e PDFs. Eles podem ser compartilhados usando download ou upload e transmitidos dentro ou fora da empresa.
A transferência de arquivos geralmente é regida por um protocolo de comunicação, um conjunto de regras que define como as informações são transmitidas entre computadores em uma rede. Protocolo de transferência de arquivos (FTP), protocolo de controle de transmissão (TCP) e protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) são exemplos de padrões comuns usados atualmente.
A transferência de arquivos começou na década de 1970, quando as pessoas começaram a olhar além dos disquetes para distribuir conteúdo digital. Uma das primeiras plataformas online de compartilhamento de arquivos foi a Usenet, um quadro de avisos eletrônico que permitia que membros da comunidade publicassem notícias. A funcionalidade permitia que os usuários compartilhassem arquivos de dados com outras pessoas no grupo de notícias.
Em 1985, o primeiro protocolo de comunicação, FTP, foi estabelecido. O padrão de transferência de arquivos permitia que os usuários transmitissem dados entre diferentes sistemas de computador usando o mesmo conjunto de regras e sintaxe.
Na década de 1990, a Internet abriu as comunicações em todo o mundo, permitindo que as pessoas compartilhassem informações em uma enorme rede de computadores. A America Online (AOL) se tornou uma das primeiras provedoras de serviços de Internet. Ela oferecia uma plataforma de e-mail baseada em assinatura com uma variedade de serviços da web, incluindo transferência de arquivos.
O site de música Napster foi criado em 1999, permitindo que os usuários compartilhem arquivos de áudio mp3 com seus colegas. No primeiro ano, havia 4 milhões de músicas em circulação. 2 O site geralmente é creditado por ser o primeiro serviço de compartilhamento de arquivos peer-to-peer. Ela abriu o caminho para outras redes de compartilhamento, como a Gnutella e a Freenet, no início dos anos 2000.
Hoje, muitas soluções de transferência de arquivos de alta velocidade estão disponíveis para gerenciar o fluxo de informações digitais. Sistemas de armazenamento em nuvem, como Dropbox e iCloud, permitem que os usuários armazenem arquivos digitais de todos os tipos (incluindo fotos e vídeos) externamente. Usando o serviço, as pessoas podem acessar e transferir arquivos de qualquer dispositivo para qualquer dispositivo.
Direitos autorais e segurança
A transferência generalizada de arquivos e o compartilhamento de conteúdo digital apresentaram desafios éticos e legais ao longo dos anos. De acordo com a Wikipedia: "O compartilhamento de arquivos levanta questões de direitos autorais e levou a muitos processos judiciais. Por exemplo, em um caso, a Suprema Corte dos EUA decidiu que os criadores de redes peer-to-peer podem ser responsabilizados se seu software for comercializado como uma ferramenta de violação de direitos autorais.” 3
Violações de dados e transferências com falha podem afetar os resultados e a reputação de uma organização. De acordo com um estudo da IBM Security e do Instituto Poneman, o custo médio de uma violação de dados em 2018 foi de USD 3,86 milhões. O custo estimado para cada registro perdido ou roubado: US$ 148.
Quando o FTP falha, sua organização fica aterrada. Saiba como o IBM MFT oferece segurança, confiabilidade e governança de suas transferências de arquivos críticos.
A transferência de arquivos está no centro das operações comerciais. As empresas rotineiramente trocam dados internamente e com clientes, fornecedores e parceiros todos os dias. Se eles precisam transferir transações em lote para um provedor de folha de pagamento terceirizado ou enviar um vídeo digital para uma campanha de marketing, eles devem ser capazes de mover dados de forma segura e eficiente.
As organizações continuam a depender da transferência de arquivos para compartilhar informações digitais. Na verdade, mais de 50% de toda a integração de sistemas é feita através da transferência de arquivos. 4
“A transferência de dados críticos para os negócios é essencial em setores que vão desde serviços bancários e financeiros até defesa e manufatura”, afirma Todd Margo em seu blog de transferência gerenciada de arquivos da IBM. “Para que os negócios funcionem sem problemas, formas de dados digitais emergentes e em constante evolução, empacotadas na forma de arquivos, devem ser movidas, duplicadas, sincronizadas e compartilhadas.”
Ele passa a descrever algumas das forças que afetam os requisitos atuais de transferência de arquivos:
De acordo com um relatório de analistas da Ogum: "A não conformidade com os regulamentos de segurança e privacidade de dados e a falta de visibilidade e monitoramento de ponta a ponta continuam sendo as principais preocupações em relação aos recursos e capacidades das soluções de transferência de arquivos existentes". O relatório acrescenta ainda que "... a habilitação da nuvem, a integração simplificada por meio de APIs e a melhoria da experiência do usuário são temas fundamentais para o desenvolvimento".
Além do FTP
FTP e FTP seguro (SFTP) estão entre os métodos mais usados de transferência de arquivos. Parte do apelo é que eles são simples de usar e, muitas vezes, gratuitos ou baratos. A transferência geralmente é feita por meio de um site FTP que quase qualquer pessoa pode acessar. A tecnologia funciona bem se uma organização tiver uma necessidade ocasional de enviar arquivos não confidenciais, mas quando usada de forma mais ampla, pode colocá-los em risco.
Quando os arquivos são expostos, o FTP não registra violações de segurança nem autentica usuários, recursos básicos necessários para ajudar a detectar e impedir violações ou ameaças cibernéticas. A tecnologia também envia arquivos por ordem de chegada. Dessa forma, as organizações não podem priorizar transferências críticas nem responder tão rapidamente às necessidades dos negócios.
Para superar os custos e riscos ocultos do FTP, mais empresas estão escolhendo um software de transferência de arquivos seguro e escalável.
As soluções avançadas de transferência de arquivos oferecem recursos de alto desempenho para suportar o fluxo confiável de conteúdo digital. Eles incluem os recursos de segurança mais recentes para proteger as informações confidenciais que estão sendo transmitidas. Ao mesmo tempo, eles fornecem visibilidade operacional sobre a movimentação de arquivos para detectar problemas como falhas nas transferências ou atrasos.
Principais recursos de transferência de arquivos a serem procurados:
A transferência gerenciada de arquivos (MFT) é uma opção viável. Este tipo de sistema gerencia todos os aspectos da transferência de arquivos, incluindo canais de comunicação, protocolos, fluxo de trabalho, provisionamento e APIs. MFT é uma tecnologia mais confiável e eficiente para transferência segura de dados, ultrapassando aplicações como FTP.
Como alternativa, uma solução de transferência de arquivos de alta velocidade, como o IBM Aspera, permite que as organizações transfiram rapidamente arquivos grandes, como vídeos transmitidos em alta definição, por meio de uma rede de área ampla (WAN). Ele usa a tecnologia patenteada de protocolo rápido e seguro (FASP) para alcançar velocidades centenas de vezes mais rápidas do que FTP ou HTTP. Ele fornece entrega segura, independentemente do tamanho do arquivo, da distância de transferência ou das condições da rede.
Veja como este cliente ganhou a cobertura de TV da Copa do Mundo de 2018 com a ajuda do IBM Aspera.
Transfira, troque e automatize a entrega de seus grandes dados em nuvens híbridas com velocidade máxima.
Uma solução MFT consolidada que migra dados com segurança na velocidade e na escala dos seus negócios.
Fornece transferências de arquivos empresariais de alto volume, confiáveis e seguras.
Facilite a colaboração em toda sua cadeia de suprimentos ao digitalizar e automatizar transações B2B com o IBM Sterling B2B Integration SaaS, uma plataforma baseada em nuvem que auxilia as empresas a se conectarem e trocarem dados de forma eficiente com seus clientes, fornecedores e distribuidores.
1 https://www.techopedia.com/definition/7192/file-transfer (link fora de ibm.com).
2 https://www.theguardian.com/music/2013/feb/24/napster-music-free-file-sharing (link fora de ibm.com).
3 https://en.wikipedia.org/wiki/File_sharing (link fora de ibm.com).
4 Vanson Bourne, IBM Supply Chain Data Report, novembro de 2017