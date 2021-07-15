A MFT é um meio mais confiável e eficiente para transferência segura de dados e arquivos, superando aplicações como File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure File Transfer Protocol (SFTP) e outros métodos.

As organizações confiam cada vez mais na MFT para apoiar suas necessidades e metas de negócios de uma forma que o FTP não pode. O FTP apresenta muitos desafios, como lacunas na segurança de dados, falta de visibilidade quando ocorre um problema, recuperação manual oportuna de falhas e taxas caras de SLA devido ao baixo desempenho