O que é transferência gerenciada de arquivos (MFT)?

A Managed File Transfer (MFT) é uma plataforma de tecnologia que permite que as organizações troquem dados eletrônicos de forma confiável entre sistemas e pessoas, dentro e fora da empresa, com segurança e em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

A MFT é um meio mais confiável e eficiente para transferência segura de dados e arquivos, superando aplicações como File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure File Transfer Protocol (SFTP) e outros métodos. 

As organizações confiam cada vez mais na MFT para apoiar suas necessidades e metas de negócios de uma forma que o FTP não pode. O FTP apresenta muitos desafios, como lacunas na segurança de dados, falta de visibilidade quando ocorre um problema, recuperação manual oportuna de falhas e taxas caras de SLA devido ao baixo desempenho

Benefícios da Managed File Transfer

As empresas dependem da troca de dados de arquivos eletrônicos todos os dias. Sem o software de MFT, dados não estruturados (tudo, desde relatórios, contratos e dados de projetos até informações de clientes e funcionários) estão abertos à manipulação e à perda. A movimentação eficiente de arquivos entre sistemas internos e parceiros externos, com segurança e com uma trilha de auditoria, é crítica para o sucesso de uma organização.

Há vários fatores que levam as empresas a migrar para a MFT:

  • Segurança de dados: violações de dados de alta visibilidade transferências com falhas podem afetar drasticamente os resultados e a reputação de uma empresa. A MFT oferece uma estratégia de segurança preventiva com monitoramento em tempo real e políticas de segurança de validação e controles para proteger dados em trânsito ou em repouso.

  • Crescimento de dados: os dados estão em toda parte, e as empresas lidam com arquivos maiores e mais variados do que no passado. O número de usuários que compartilham arquivos cresceu, assim como o número de endpoints e dispositivos. E à medida que os arquivos ficam maiores, o tempo para migrá-los por distâncias globais se torna maior. A MFT traz governança confiável e automatizada para a movimentação de arquivos dentro e fora da empresa e pode acelerar movimentações de big data em todo o mundo.

  • Conformidade regulatória: os requisitos legislativos e setoriais, como os Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), a Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), Basel II, Sarbanes-Oxley Act (SOX) e outros, geralmente têm padrões rigorosos de segurança de dados. O uso de um sistema de MFT configurado corretamente para criptografar, transmitir, monitorar e armazenar dados confidenciais capacita as organizações a cumprir os requisitos de segurança.

  • Megatendências de tecnologia: a migração de arquivos tornou-se mais complexa com a adoção de tecnologias transformacionais. O crescimento de big data, aplicações em nuvem, inteligência artificial, análise de dados e Internet das coisas (IOT) valoriza a velocidade e o volume das transferências de arquivos. A MFT oferece recursos avançados e compatibilidade com várias plataformas, dispositivos móveis, aplicações e outras infraestruturas de TI existentes.

  • Visibilidade: as empresas precisam prever os fatores de risco para reduzir os danos. A visibilidade operacional das movimentações de arquivos leva à resolução proativa de problemas, como transferências malsucedidas e maior conformidade com os compromissos de SLA.
Veja por que os líderes de TI optam pela MFT em vez do FTP
Principais recursos da Managed File Transfer eficaz
Segurança

Criptografa transferências internas e externas, em movimento e em repouso. Secure File Transfers com recursos avançados, como quebras de sessões e inspeção de protocolo, maximizam a proteção de dados confidenciais em várias camadas.
Simplified File Transfer

Oferece transferência de dados oportuna e flexível em uma série de atividades de transferência de arquivos e compatibilidade com vários tipos de arquivos, incluindo multimídia, PDFs, e-mail, XML, EDI e muito mais.
Visibilidade total

Proporciona uma visão de 360 graus quase em tempo real. As empresas podem ver quem transfere arquivos, o que compartilham e o volume que passa pelo sistema. Possíveis problemas, como atrasos e falhas nas transferências, são visíveis antes que afetem os processos de negócios downstream ou se tornem SLAs não cumpridos.
Normas de conformidade

Oferece criptografia forte para ajudar as empresas a evitar falhas de conformidade, o que pode levar a multas pesadas. Compatível com trilhas de auditoria completas para confirmar a conformidade regulatória.
