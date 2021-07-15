A Managed File Transfer (MFT) é uma plataforma de tecnologia que permite que as organizações troquem dados eletrônicos de forma confiável entre sistemas e pessoas, dentro e fora da empresa, com segurança e em conformidade com as regulamentações aplicáveis.
A MFT é um meio mais confiável e eficiente para transferência segura de dados e arquivos, superando aplicações como File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Secure File Transfer Protocol (SFTP) e outros métodos.
As organizações confiam cada vez mais na MFT para apoiar suas necessidades e metas de negócios de uma forma que o FTP não pode. O FTP apresenta muitos desafios, como lacunas na segurança de dados, falta de visibilidade quando ocorre um problema, recuperação manual oportuna de falhas e taxas caras de SLA devido ao baixo desempenho.
As empresas dependem da troca de dados de arquivos eletrônicos todos os dias. Sem o software de MFT, dados não estruturados (tudo, desde relatórios, contratos e dados de projetos até informações de clientes e funcionários) estão abertos à manipulação e à perda. A movimentação eficiente de arquivos entre sistemas internos e parceiros externos, com segurança e com uma trilha de auditoria, é crítica para o sucesso de uma organização.
Há vários fatores que levam as empresas a migrar para a MFT:
Criptografa transferências internas e externas, em movimento e em repouso. Secure File Transfers com recursos avançados, como quebras de sessões e inspeção de protocolo, maximizam a proteção de dados confidenciais em várias camadas.
Oferece transferência de dados oportuna e flexível em uma série de atividades de transferência de arquivos e compatibilidade com vários tipos de arquivos, incluindo multimídia, PDFs, e-mail, XML, EDI e muito mais.
Proporciona uma visão de 360 graus quase em tempo real. As empresas podem ver quem transfere arquivos, o que compartilham e o volume que passa pelo sistema. Possíveis problemas, como atrasos e falhas nas transferências, são visíveis antes que afetem os processos de negócios downstream ou se tornem SLAs não cumpridos.
Oferece criptografia forte para ajudar as empresas a evitar falhas de conformidade, o que pode levar a multas pesadas. Compatível com trilhas de auditoria completas para confirmar a conformidade regulatória.
Compartilhe e monitore, com segurança, a movimentação de informações de missão crítica dentro de sua empresa e em toda a sua rede de parceiros.
Use uma solução integrada na nuvem que reúna B2B, compatibilidade com aplicações e MFT em uma plataforma orientada a serviços.
Transfira dados com segurança e mais rapidez com a tecnologia FASP patenteada do IBM Aspera.
Facilite a colaboração em toda sua cadeia de suprimentos ao digitalizar e automatizar transações B2B com o IBM Sterling B2B Integration SaaS, uma plataforma baseada em nuvem que auxilia as empresas a se conectarem e trocarem dados de forma eficiente com seus clientes, fornecedores e distribuidores.