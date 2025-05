A Nutrien Ltd. é uma empresa canadense de fertilizantes com sede em Saskatoon, Saskatchewan, e é a maior produtora de potássio e a terceira maior produtora de fertilizantes nitrogenados do mundo. Com mais de 2.000 pontos de varejo na América do Norte, América do Sul e Austrália, a Nutrien atende produtores em todo o mundo e tem mais de 23.500 funcionários. Fundada com ênfase na sustentabilidade, a Nutrien opera uma rede de classe mundial de instalações de produção, distribuição e varejo agrícola, posicionando-se para atender com eficiência às necessidades dos produtores. Com presença em mais de 50 países, a Nutrien produz e distribui cerca de 26 milhões de toneladas anuais de produtos de potássio, nitrogênio e fosfato para clientes globais agrícolas, industriais e de ração.