As organizações estão migrando para uma automação mais ampla de fluxos de trabalho em todas as operações de negócios e nos processos de TI. Isso ajuda a acelerar os processos e melhorar a comunicação.
A automação de fluxos de trabalho otimiza os processos substituindo tarefas manuais por software que executa todo ou parte de um processo. Atualmente, isso geralmente é feito por meio de softwares de automação de fluxos de trabalho que consistem em funcionalidades de arrastar e soltar de pouco código e IUs fáceis de adotar.
Muitas ferramentas também incluem inteligência artificial (IA), embora isso não seja necessário para automatizar fluxos de trabalho com sucesso. Os programas de lógica baseados em regras são igualmente eficazes para lidar com ineficiências de fluxos de trabalho e facilitar a colaboração.
A automação reduz os erros humanos e elimina muitas tarefas demoradas e repetitivas, como a entrada manual de dados. Organizações com processos manuais desatualizados não podem escalar de forma confiável com processos que fazem uso intensivo de mão de obra e capital. Ao adicionar a automação, as empresas têm aprimorado a capacidade de escalabilidade.
A automação do fluxo de trabalho também beneficia as empresas das seguintes maneiras:
A automação de fluxos de trabalho gera lançamentos aprimorados e canais de comunicação mais claros entre desenvolvedores e operações, duas áreas tradicionalmente independentes. Ela derruba barreiras comuns de DevOps, como gargalos e acompanhamentos, que resultam de canais de desenvolvedores e operações isolados.
A automação de fluxos de trabalho cria uma melhor supervisão administrativa em nuvem, rede, sistema operacional e interatividade departamental. Além disso, adiciona uma camada crítica de visualização para configurar, supervisionar e analisar melhor a integridade, a segurança e as deficiências da rede.
Existem dois tipos de automação de fluxos de trabalho: fluxos de trabalho de processos empresariais (BP) e processos robóticos (RP).
A metodologia de gerenciamento de processos empresariais (BPM) é como as empresas estruturam os processos para melhor atender aos clientes. Ela impulsiona os fluxos de trabalho dos processos de negócios para aumentar a eficiência para alcançar as metas de negócios de missão crítica. Em muitos casos, o software de automação de fluxos de trabalho é projetado com a filosofia BPM. O software automatiza fluxos de trabalho de processos de negócios para otimizar tarefas que eram historicamente executadas manualmente. As funcionalidades de preenchimento automático e macro do Excel são exemplos iniciais de automação de fluxos de trabalho.
Atualmente, o software automatiza processos robóticos (conhecido como automação robótica de processos ou RPA) e é projetado para que os robôs realizem trabalhos de forma semelhante aos humanos. Em muitos casos, os bots trabalham junto à TI (e também em outros campos) para auxiliar nos processos administrativos. Os bots podem identificar e sugerir as informações mais relevantes para resolver erros de processamento. Os bots também podem mitigar as consultas ao help desk, as autenticações de login e intervir em erros de processamento.
Automação de fluxo de trabalho é um termo técnico para uma prática que tem sido usada há centenas de anos. As linhas de montagem e a manufatura durante a Revolução Industrial e a agricultura, posteriormente, foram alguns dos primeiros setores a usar fluxos de trabalho de RPA. No entanto, eles eram baseados em máquinas, não em software.
Você pode aplicar automação à maioria dos tipos de fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode automatizar documentos de modelo de integração de funcionários para recursos humanos ou definir e automatizar fluxos de trabalho de aprovação para todos os membros da sua equipe.
Você encontrará software de automação de fluxos de trabalho na maioria das áreas e setores:
As startups de automação de fluxos de trabalho estão inovando o processo de fluxos de trabalho para oferecer automações de rede padronizadas, processos de aprovação e sincronização de dados entre aplicação com soluções de APIs integradas.
O mais significativo é uma mudança de design para a automação de fluxos de trabalho de pouco código, o que amplia o escopo de quem pode criar e implementar fluxos de trabalho para incluir tomadores de decisão e colaboradores diretos. Os resultados são que as organizações podem migrar de estruturas organizacionais de cima para baixo para sistemas mais simétricos e colaborativos, que aceleram as melhorias nos processos.
A IA na automação do fluxos de trabalho é outra grande tendência na empresa. A automação impulsionada por IA permite que as empresas se baseiem em padrões de dados e aprendizado de máquina para empregar análise preditiva de dados e insights para aprimorar os processos.
Essas soluções podem transformar o ecossistema de rede de TI, onde a administração de rede é considerada um dos últimos processos manuais ainda a ser automatizado.
Os softwares de automação de fluxos de trabalho que estão chegando ao mercado hoje incluirão funcionalidades que aprimoram a capacidade da TI de controlar e navegar pelos problemas de rede. Os fluxos de trabalho visuais ganharão força para facilitar a criação e mediação de fluxos de trabalho em redes de TI.
As empresas também podem contar com fluxos de trabalho padronizados que podem ser usados como blocos de construção para gerenciar futuras automações, bem como funcionalidades de integração com automações de fluxos de trabalho pré-existentes.
