As startups de automação de fluxos de trabalho estão inovando o processo de fluxos de trabalho para oferecer automações de rede padronizadas, processos de aprovação e sincronização de dados entre aplicação com soluções de APIs integradas.

O mais significativo é uma mudança de design para a automação de fluxos de trabalho de pouco código, o que amplia o escopo de quem pode criar e implementar fluxos de trabalho para incluir tomadores de decisão e colaboradores diretos. Os resultados são que as organizações podem migrar de estruturas organizacionais de cima para baixo para sistemas mais simétricos e colaborativos, que aceleram as melhorias nos processos.

A IA na automação do fluxos de trabalho é outra grande tendência na empresa. A automação impulsionada por IA permite que as empresas se baseiem em padrões de dados e aprendizado de máquina para empregar análise preditiva de dados e insights para aprimorar os processos.

Essas soluções podem transformar o ecossistema de rede de TI, onde a administração de rede é considerada um dos últimos processos manuais ainda a ser automatizado.

Os softwares de automação de fluxos de trabalho que estão chegando ao mercado hoje incluirão funcionalidades que aprimoram a capacidade da TI de controlar e navegar pelos problemas de rede. Os fluxos de trabalho visuais ganharão força para facilitar a criação e mediação de fluxos de trabalho em redes de TI.

As empresas também podem contar com fluxos de trabalho padronizados que podem ser usados como blocos de construção para gerenciar futuras automações, bem como funcionalidades de integração com automações de fluxos de trabalho pré-existentes.