Em vez de trabalhar em regulamentações personalizadas e separadas para cada região, Tan e Chong mantiveram o panorama geral em mente . Antes de desenvolver qualquer automação, eles trabalharam junto com os proprietários de processos para reavaliar os processos e criar um fluxo ideal que pudesse ser aplicado globalmente. Como diz Springman, "A automação se tornou uma força padronizadora".



Claro que as discussões com as equipes locais nem sempre eram fáceis. "Se você tentar introduzir ou eliminar um processo, sofrerá rejeição", diz Chong. "Mas tentamos entender a lógica antes de realmente sugerir mudanças no processo. Essa é a etapa zero."

"A automação é sempre a última etapa", acrescenta Tan. “Não adianta automatizar algo que não faz sentido.”



A equipe identificou oportunidades de automatizar muito mais do que as tarefas que haviam automatizado antes na ASEAN. Ao estabelecer uma parceria com a CoE, eles tiveram acesso ao autoatendimento do software IBM® Robotic Process Automation (RPA) por meio de uma plataforma centralizada baseada na IBM Cloud®, garantindo que as soluções de RPA tivessem os recursos de computação necessários. "O CoE fornece a plataforma de automação para que as equipes prosperem", diz Ana Gerin, Líder do CoE. "Nós nos preocupamos com treinamentos, certificações e manutenção de plataforma, para que eles se concentrem nas oportunidades de automação."



Com a plataforma instalada, a equipe pegou os planos de automação e colocou em prática. Em vez de contratar novos desenvolvedores, eles mantiveram o que tinha funcionado bem na ASEAN: deixar os especialistas em processos fazerem a automação. "Automação não é um bicho de sete cabeças", acredita Chong. "Você pode começar a projetar um bot com dois ou três meses de aprendizado. Se especialistas em processos aprenderem RPA, terão conhecimento de processos e habilidades de automação que permitem agir direto no problema."



As primeiras automações de precificação que se tornaram globais foram a cópia dos números de peça do lance para o arquivo de verificação de peças, calculando preços e listando possíveis descontos. "A RPA faz todas essas verificações para nós e gera um PDF", diz Atencio. "Depois, aprovamos ou sugerimos mudanças. Isso é muito relevante para nós. São sete minutos que acabei de retornar para um lance. Some isso ao longo de um dia, e são 30 ou 60 minutos de volta. Concluímos essa licitação com mais rapidez e começamos a trabalhar em mais licitações. Isso ajuda o trabalho de precificação em si, nossos representantes de vendas e também ajuda nosso cliente a receber a cotação um pouco mais rápido."