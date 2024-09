A automação de processos representa uma série de desafios para as empresas, mas a Primanti Bros. enfrentou esse desafio. Trabalhando com a IBM e com o IBM Business Partner Salient Process, Salient Process, Inc., uma empresa completa de automação de processos, a Primanti Bros. elaborou um plano de modernização digital que utilizaria a IA para o seu departamento financeiro.Ao analisar várias tecnologias de software, a equipe de Planejamento e Análise Financeira descobriu que a Automação de Processos Robóticos (RPA) da IBM oferece o maior retorno sobre o investimento (ROI) para casos de uso de automação.

Jimmy Hewitt, Consultora Sênior de Automação da Salient Process, diz: "Eu realmente gosto de duas coisas sobre essa tecnologia de automação específica. A primeira vantagem é que, visto que o bot realiza tarefas que levavam aos humanos 2.000 horas por ano em questão de segundos, ele efetivamente oferece-lhe o dom do tempo.Dizem que não se pode comprar tempo. Eu digo, sim, você pode! Em segundo lugar, está o quão baixa é a barreira de entrada para esta capacidade.”

A RPA oferece uma interface de usuário intuitiva, permitindo que praticamente qualquer pessoa crie um bot para executar tarefas automatizadas simples. O bot RPA da IBM é incrivelmente flexível. Ele pode funcionar em várias plataformas e sistemas para coletar informações dispersas usando IA. A Primanti Bros. conta com a tecnologia RPA da IBM para transformar os relatórios diários de vendas e de mão de obra em uma tarefa sem intervenção humana e com menos espaço para erros.

Em duas semanas, a nova solução foi implementada. Três meses depois, a Primanti Bros. relatou que já tinha pago por si mesmo. Em vez de se sentar atrás de uma mesa, os gerentes regionais da Primanti agora podem passar mais tempo se concentrando em fornecer a melhor experiência para seus "fãs" (seus clientes). Com acesso a números e dados em tempo real, a equipe de gerenciamento pode comparar rapidamente as tendências e começar a planejar o dia.

“Um de nossos gerentes regionais disse que é um alívio não só ter esses relatórios já feitos, mas saber que eles são precisos. Ninguém mais entrou e inseriu por engano o número errado", acrescenta Stritmatter.“Como profissional de dados, isso me deixa à vontade. É livre de erros e eu sei que eles estão procurando as coisas certas.”