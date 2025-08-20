Quase tudo o que você faz em um computador usa criptografia. É por isso que, na maioria das vezes, os invasores não podem ler seus e-mails, acessar seus registros médicos, postar de sua conta de mídia social, desligar remotamente seu carro ou mexer na rede elétrica de sua cidade.

A criptografia moderna é tão boa que, quando dados ou sistemas seguros são violados, quase nunca é porque alguém quebrou a própria criptografia. A maioria das violações é devido a erro humano – alguém acidentalmente dá uma senha ou deixa uma porta dos fundos em um sistema seguro.

Você pode pensar nos padrões modernos de criptografia, como as chaves públicas de 2048 bits, como os cofres mais resistentes: quase impossíveis de violar, a menos que alguém deixe uma chave do lado de fora. Mas a era da computação quântica mudará as coisas. Um malfeitor com um computador quântico com potência suficiente pode desbloquear qualquer cofre de 2048 bits e acessar os dados que ele protege.

Não sabemos exatamente quando os computadores quânticos serão poderosos o suficiente para quebrar a criptografia de 2048 bits, mas alguns especialistas esboçaram cronogramas com base no que sabemos até agora. O National Institute of Standards and Technology Report on Post-Quantum Cryptography (link fora de ibm.com) descobriu que as primeiras violações podem ocorrer em 2030.

"Estimei uma chance em cada sete de que algumas das ferramentas de criptografia de chave pública fundamentais nas quais confiamos hoje serão quebradas até 2026", escreveu o Dr. Michele Mosca (link fora de ibm.com), um especialista da Universidade de Waterloo, "e uma chance de 50% até 2031".

A criptografia quântica segura reconstrói o cofre criptográfico, tornando-o seguro contra ataques quânticos e clássicos.