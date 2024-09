O que é computação quântica?

Vejamos um exemplo que mostra como os computadores quânticos podem ter sucesso onde os computadores clássicos falham:

Um computador clássico pode ser excelente em tarefas difíceis, como classificar um grande banco de dados de moléculas. Mas ele tem dificuldades para resolver problemas mais complexos, como simular o comportamento dessas moléculas.

Atualmente, se os cientistas quiserem saber como uma molécula se comportará, deverão sintetizá-la e fazer experimentos com ela no mundo real. Se eles quiserem saber como um pequeno ajuste afetaria seu comportamento, geralmente precisam sintetizar a nova versão e executar o experimento novamente. Esse é um processo caro e demorado que impede o progresso em campos tão diversos quanto a medicina e o design de semicondutores.

Um supercomputador clássico pode tentar simular o comportamento molecular com força bruta, usando seus muitos processadores para explorar todas as maneiras possíveis de se comportar de cada parte da molécula. Mas à medida que passa pelas moléculas mais simples e diretas disponíveis, o supercomputador para. Nenhum computador tem memória de trabalho para lidar com todas as permutações possíveis do comportamento molecular usando qualquer método conhecido.

Os algoritmos quânticos adotam uma nova abordagem para esses tipos de problemas complexos, criando espaços computacionais multidimensionais. Isso acaba sendo uma maneira muito mais eficiente de resolver problemas complexos, como simulações químicas.

Não temos uma boa maneira de criar esses espaços computacionais com computadores clássicos, o que limita sua utilidade sem a computação quânticas. Os químicos industriais já estão explorando maneiras de integrar métodos quânticos em seu trabalho. Este é apenas um exemplo. Empresas de engenharia, instituições financeiras, empresas globais de transporte marítimo, entre outras, estão explorando casos de uso em que os computadores quânticos poderiam resolver problemas importantes em seus campos. Uma explosão de benefícios da pesquisa e do desenvolvimento quânticos está tomando forma no horizonte. À medida que o hardware quântico aumenta de escala e os algoritmos quânticos avançam, muitos problemas grandes e importantes, como a simulação molecular, devem encontrar soluções.