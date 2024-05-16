Aprimorando a segurança e a conformidade de dados na era do XaaS

Rishi Vaish

Uma pesquisa recente da IDC revelou que 85% dos CEOs que foram entrevistados citaram os recursos digitais como diferenciais estratégicos cruciais para acelerar o crescimento da receita. No entanto, os tomadores de decisão de TI continuam preocupados com os riscos associados à sua infraestrutura digital e com o impacto que podem ter nos resultados de negócios, sendo as maiores ameaças as violações de dados e as preocupações com a segurança.

Com o rápido crescimento dos modelos de consumo de XaaS e a integração de IA e dados na vanguarda de todos os planos de negócios, acreditamos que proteger a segurança de dados é fundamental para o sucesso. Isso também pode ajudar os clientes a simplificar seus requisitos de conformidade de dados como organizações para impulsionar suas cargas de trabalho com uso intenso de IA e dados.

Automação para eficiência e segurança

Os dados são fundamentais para todas as aplicações de IA. A capacidade de acessar e processar os dados necessários produz resultados ideais a partir de modelos de IA. A IBM® continua comprometida em trabalhar diligentemente com parceiros e clientes para introduzir um conjunto de blueprints de automação chamados arquiteturas implementáveis.

Esses blueprints são projetados para simplificar o processo de implementação para os clientes. Nosso objetivo é permitir que as organizações selecionem e implementem sem esforço suas cargas de trabalho na nuvem de forma personalizada para se alinharem aos requisitos de segurança predefinidos e revisáveis e para ajudar a viabilizar a integração perfeita entre IA e XaaS. Esse compromisso com a fusão entre IA e XaaS é ainda mais exemplificado por nossa recente conquista no ano passado. Essa plataforma foi projetada para permitir que as empresas treinem, validem, façam o ajuste fino e implementem modelos de IA de forma eficaz, ao mesmo tempo em que escalonam a carga de trabalho e criam dados e fluxos de trabalho de IA responsáveis.

Proteção de dados em ambientes multinuvem

Os líderes de negócios precisam observar a importância do suporte à nuvem híbrida, reconhecendo a realidade de que as empresas modernas geralmente exigem uma combinação de ambientes em nuvem e locais para dar suporte ao armazenamento de dados e às aplicações. O fato é que cargas de trabalho diferentes têm necessidades diferentes para operar de forma eficiente.

Isso significa que você não pode ter todas as suas cargas de trabalho em um só lugar, seja no local, na nuvem pública ou nuvem privada ou na edge. Um exemplo é nosso trabalho com a CrushBank. A instituição usa o watsonx para agilizar as operações da mesa com IA, capacitando a equipe de TI com informações aprimoradas. Isso levou a uma melhor produtividade e , o que, em última análise, melhora a experiência do cliente. Uma estratégia de nuvem híbrida personalizada gerencia a segurança, a latência de dados e o desempenho, para que seu pessoal possa sair da área de TI e entrar nos negócios.

Tudo isso começa com a criação de um ambiente XaaS de nuvem híbrida, aumentando seus recursos de proteção de dados para oferecer suporte à privacidade e à segurança dos dados da aplicação, sem a necessidade de modificar a própria aplicação. Na IBM, a segurança e a conformidade estão no centro de tudo o que fazemos.

Recentemente, expandimos o IBM Cloud Security and Compliance Center, um pacote de soluções modernizadas de segurança e conformidade na nuvem projetadas para ajudar as empresas a mitigar os riscos e proteger os dados em seus ambientes multinuvem híbrida e cargas de trabalho. Nesta era da XaaS, em que os dados são a força vital da transformação digital, investir em uma proteção de dados robusta é fundamental para o sucesso.

Chamadas de XaaS para uma forte segurança de dados

A IBM continua demonstrando sua dedicação ao atendimento dos mais altos padrões de segurança em um mundo cada vez mais interconectado e dependente de dados. Podemos ajudar a apoiar as cargas de trabalho de missão crítica, pois nossas ofertas de software, infraestrutura e serviços são projetadas para apoiar os nossos clientes enquanto lidam com os requisitos de segurança e conformidade de dados em constante evolução. Com o crescimento do XaaS e da IA, priorizar a segurança de dados pode ajudar a proteger as informações confidenciais dos seus clientes.

 

