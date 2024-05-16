Os líderes de negócios precisam observar a importância do suporte à nuvem híbrida, reconhecendo a realidade de que as empresas modernas geralmente exigem uma combinação de ambientes em nuvem e locais para dar suporte ao armazenamento de dados e às aplicações. O fato é que cargas de trabalho diferentes têm necessidades diferentes para operar de forma eficiente.

Isso significa que você não pode ter todas as suas cargas de trabalho em um só lugar, seja no local, na nuvem pública ou nuvem privada ou na edge. Um exemplo é nosso trabalho com a CrushBank. A instituição usa o watsonx para agilizar as operações da mesa com IA, capacitando a equipe de TI com informações aprimoradas. Isso levou a uma melhor produtividade e , o que, em última análise, melhora a experiência do cliente. Uma estratégia de nuvem híbrida personalizada gerencia a segurança, a latência de dados e o desempenho, para que seu pessoal possa sair da área de TI e entrar nos negócios.

Tudo isso começa com a criação de um ambiente XaaS de nuvem híbrida, aumentando seus recursos de proteção de dados para oferecer suporte à privacidade e à segurança dos dados da aplicação, sem a necessidade de modificar a própria aplicação. Na IBM, a segurança e a conformidade estão no centro de tudo o que fazemos.

Recentemente, expandimos o IBM Cloud Security and Compliance Center, um pacote de soluções modernizadas de segurança e conformidade na nuvem projetadas para ajudar as empresas a mitigar os riscos e proteger os dados em seus ambientes multinuvem híbrida e cargas de trabalho. Nesta era da XaaS, em que os dados são a força vital da transformação digital, investir em uma proteção de dados robusta é fundamental para o sucesso.