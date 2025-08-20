O que é força de trabalho móvel?

Durante a pandemia da COVID-19, muitas empresas permitiram que os funcionários trabalhassem remotamente para garantir a continuidade dos negócios. Após a pandemia, muitas empresas mantiveram esses acordos de trabalho remoto e móvel. Novas tecnologias também tornaram a força de trabalho remota mais prática.

Ferramentas como Asana, Slack, Webex, Zoom e Google Calendar tornam o trabalho virtual e a colaboração entre a força de trabalho móvel fácil e eficiente. No entanto, essas novas ferramentas e aplicativos podem representar um desafio para um gerenciamento de TI eficaz. Outras inovações na tecnologia móvel, como leitores biométricos, dispositivos vestíveis, controle por voz, comunicações de campo próximo (NFC), realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), também estão aprimorando comunicações e fluxos de trabalho corporativos.

Até recentemente, uma das principais barreiras para a implementação de tecnologias móveis era a falta de um sinal sem fio confiável e rápido. Com a introdução da tecnologia sem fio 5G, os trabalhadores móveis podem compartilhar até mesmo arquivos grandes com colegas e colaborar por vídeo sem atrasos ou interrupções.

Inovações como o 5G permitem que até mesmo pequenas empresas aproveitem as tecnologias de RA e RV para aprimorar a comunicação e a colaboração. Os trabalhadores podem realizar tarefas complexas com informações fornecidas sob demanda usando RA. Por exemplo, trabalhadores de construção civil e engenheiros podem planejar novos projetos com dispositivos de RA, e a gerenciamento da cadeia de suprimentos e a separação de inventário também podem ser realizados por meio de RA.

As organizações provavelmente continuarão adotando novas ferramentas de software para gerenciar melhor as transições em larga escala de funcionários de escritório para trabalho remoto e móvel. Como parte dessa transição, as empresas podem estabelecer parcerias estratégicas com principais fornecedores de software e equipamentos e provedores de serviços de rede para minimizar as interrupções na infraestrutura e nos serviços.

Tendências demográficas também influenciaram o crescimento das forças de trabalho móveis. A geração Y e a geração Z compõem a maior parte da força de trabalho (o link reside fora de ibm.com).Pesquisas mostram (link reside fora de ibm.com) que esses funcionários preferem trabalho flexível.