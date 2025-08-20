O que é força de trabalho móvel?

Uma força de trabalho móvel é um grupo de funcionários que não se limita a um local físico central. Ao invés disso, os funcionários estão conectados por vários tipos de tecnologia móvel: computadores, smartphones e outros dispositivos móveis. Por causa da crescente portabilidade, facilidade de uso e preços financeiramente suportáveis dessas tecnologias, a força de trabalho móvel está se tornando mais prevalente.
A força de trabalho móvel vai muito além de simplesmente trabalhar de casa. Com o advento dos dispositivos móveis sofisticados, agora os funcionários móveis podem ter acesso a aplicativos e dados que anteriormente só estavam disponíveis na sede da empresa. Trabalhadores de campo em setores como saúde, construção e agricultura podem realizar tarefas complexas no local ou durante o deslocamento.
O trabalho móvel difere do trabalho remoto tradicional, no qual os funcionários trabalham a partir de um home office. A força de trabalho móvel refere-se especificamente aos colaboradores que não trabalham em um único local fixo. Isso inclui trabalhadores híbridos que dividem seu tempo entre casa e escritório e trabalhadores sem mesa cujas funções exigem movimento durante o dia de trabalho. Enfermeiros viajantes, funcionários de varejo que se revezam entre lojas e técnicos de campo de telecomunicações são todos trabalhadores móveis.
De acordo com o relatório OMDIA supramencionado, os funcionários móveis compõem a maior parte da força de trabalho atual. Apenas 33% dos trabalhadores estão "ligados" a um único local, como um escritório central ou loja.
Muitas empresas adotaram a mobilidade da força de trabalho durante a pandemia COVID-19. Ao possibilitar o trabalho remoto em empregos tradicionalmente baseados em localização, como professores e funcionários de bancos, as organizações conseguiram manter a continuidade dos negócios durante a crise.
No entanto, o crescimento da força de trabalho móvel também foi impulsionado por mudanças tecnológicas e negócios de longo prazo. Com dispositivos móveis avançados conferindo poderes aos funcionários a trabalhar de qualquer lugar, as empresas que adotam forças de trabalho móveis obtiveram benefícios, como:
Os funcionários podem fornecer respostas imediatas aos clientes e resolver desafios no local em tempo real, acessando dados de seus dispositivos móveis, em vez de esperar até voltarem ao escritório.
Um estudo da Global Workplace Analytics (link reside fora de ibm.com) descobriu que as empresas podem economizar US$ 11.000 por funcionário por ano quando eles trabalham 2-3 dias fora do escritório por semana.As empresas gastam menos com aluguel e videoconferências podem reduzir os custos logísticos e de viagem associados a trazer os funcionários para um local central para reuniões.
O trabalho móvel pode ajudar os membros da equipe a encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, reduzindo o estresse, o que pode melhorar o desempenho dos funcionários e a retenção. De acordo com o relatório OMDIA, 54% das empresas disseram que a transição para o trabalho móvel aumentou a produtividade dos funcionários. O trabalho móvel também permite às empresas oferecer atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e estabelecer fluxos contínuos de trabalho com funcionários em diferentes fusos horários.
Uma força de trabalho móvel pode incluir pessoas de todo o mundo, resultando em diversidade geográfica, socioeconômica e cultural que não seria possível de outra forma. As opções de trabalho móvel também podem ser preferidas por trabalhadores com deficiências, pais, cuidadores e outras pessoas que possam precisar de mais flexibilidade.
Crises como a pandemia COVID-19 ressaltam a importância de possibilitar o trabalho móvel sempre que possível. O desafio é fornecer aos trabalhadores móveis acesso remoto a softwares comerciais críticos, mantendo a colaboração, a produtividade e a segurança.
Ao construir uma força de trabalho móvel, os líderes da empresa podem precisar considerar os seguintes aspectos:
Os funcionários móveis desejam escolher seus próprios dispositivos. Eles esperam que a tecnologia no local de trabalho ofereça uma experiência de usuário semelhante a aplicativos e dispositivos de consumo. As organizações podem precisar criar políticas e processos para uso de dispositivos pessoais (BYOD) que abranjam uma ampla gama de softwares e hardwares, incluindo laptops, dispositivos vestíveis, tablets, smartphones e outros.
Funcionários que usam seus próprios dispositivos e aplicativos para o trabalho podem criar vulnerabilidades de segurança. Os funcionários podem trazer riscos ocultas a TI— recursos de TI usados sem aprovação oficial ou supervisão — para a rede da empresa. Até mesmo aplicativos e dispositivos móveis aprovados podem apresentar problemas se os funcionários acessarem dados sensíveis por meio de redes Wi-Fi públicas descobertas.
Muitas vezes, as empresas frequentemente rastreiam funcionários móveis e seus recursos para garantir conformidade e otimizar fluxos de trabalho. Por exemplo, as empresas podem usar o rastreamento de localização para conectar técnicos de campo aos trabalhos mais próximos. No entanto, os funcionários podem se opor a serem rastreados, especialmente se estiverem usando seus próprios dispositivos.
Desenvolver aplicativos móveis customizado para várias plataformas pode ser caro e complexo. Por outro lado, manter aplicativos de diversos fornecedores terceirizados pode dificultar o gerenciamento adequado de TI. Provedores de software como a IBM não apenas desenvolvem aplicativos móveis, mas também oferecem soluções integradas de gerenciamento de aplicativos móveis.
Durante a pandemia da COVID-19, muitas empresas permitiram que os funcionários trabalhassem remotamente para garantir a continuidade dos negócios. Após a pandemia, muitas empresas mantiveram esses acordos de trabalho remoto e móvel. Novas tecnologias também tornaram a força de trabalho remota mais prática.
Ferramentas como Asana, Slack, Webex, Zoom e Google Calendar tornam o trabalho virtual e a colaboração entre a força de trabalho móvel fácil e eficiente. No entanto, essas novas ferramentas e aplicativos podem representar um desafio para um gerenciamento de TI eficaz. Outras inovações na tecnologia móvel, como leitores biométricos, dispositivos vestíveis, controle por voz, comunicações de campo próximo (NFC), realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), também estão aprimorando comunicações e fluxos de trabalho corporativos.
Até recentemente, uma das principais barreiras para a implementação de tecnologias móveis era a falta de um sinal sem fio confiável e rápido. Com a introdução da tecnologia sem fio 5G, os trabalhadores móveis podem compartilhar até mesmo arquivos grandes com colegas e colaborar por vídeo sem atrasos ou interrupções.
Inovações como o 5G permitem que até mesmo pequenas empresas aproveitem as tecnologias de RA e RV para aprimorar a comunicação e a colaboração. Os trabalhadores podem realizar tarefas complexas com informações fornecidas sob demanda usando RA. Por exemplo, trabalhadores de construção civil e engenheiros podem planejar novos projetos com dispositivos de RA, e a gerenciamento da cadeia de suprimentos e a separação de inventário também podem ser realizados por meio de RA.
As organizações provavelmente continuarão adotando novas ferramentas de software para gerenciar melhor as transições em larga escala de funcionários de escritório para trabalho remoto e móvel. Como parte dessa transição, as empresas podem estabelecer parcerias estratégicas com principais fornecedores de software e equipamentos e provedores de serviços de rede para minimizar as interrupções na infraestrutura e nos serviços.
Tendências demográficas também influenciaram o crescimento das forças de trabalho móveis. A geração Y e a geração Z compõem a maior parte da força de trabalho (o link reside fora de ibm.com).Pesquisas mostram (link reside fora de ibm.com) que esses funcionários preferem trabalho flexível.
Enquanto alguns funcionários móveis dependem de aplicativos como Slack e Asana para realizar seu trabalho, muitas empresas utilizam ferramentas especializadas de gerenciamento de equipes de trabalho móveis para promover a segurança e a produtividade.
Software de gestão da força de trabalho móvel (MWM) é uma ampla categoria de plataformas que ajudam as empresas a gerenciar funcionários que trabalham fora de um escritório central. Diferentes soluções de gerenciamento de força de trabalho móvel têm recursos e funções diferentes, mas muitas oferecem suporte a agendamento, atribuições e rastreamento de tarefas e comunicações e atualizações de status. Algumas ferramentas de MWM podem ser usadas para funções administrativas de apoio de capital humano nos bastidores, como integração e folha de pagamento.
Ferramentas de gestão de serviços de campo são plataformas de MWM projetadas para gerenciar trabalhadores de campo que instalam, mantêm ou reparam equipamentos, sistemas ou ativos fora das dependências da empresa. Gerentes e técnicos frequentemente utilizam softwares de gerenciamento de serviços de campo para processamento de ordens de serviço, agendamento e automação de despacho, e cobrança de pagamentos, entre outras coisas.
As soluções unificadas de gerenciamento de endpoint (UEM) permitem que as empresas monitorem, gerenciem e protejam todos os dispositivos do usuário final — desktops, notebooks, smartphones, tablets, dispositivos vestíveis e muito mais — a partir de um único console, independentemente do sistema operacional ou localização. Com o UEM, uma empresa pode estabelecer e cumprir políticas de segurança móvel, gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de aplicativos para todos os dispositivos em uma rede. As equipes de TI não precisam mais de ferramentas separadas para gerenciar dispositivos de mãos de obras presenciais e remota.
Transforme a maneira como a equipe de TI protege notebooks, desktops, smartphones, tablets, vestíveis e a Internet of Things (IoT) garantindo uma ótima experiência para o usuário. O IBM Security® MaaS360® with Watson® protege dispositivos, aplicativos, conteúdo e dados para você dimensionar rapidamente sua força de trabalho remota e suas iniciativas de Bring-your-own-device (BYOD).
Crie seu ambiente de VDI na IBM Cloud® para obter ganhos revolucionários e integração híbrida com ambientes existentes. A VDI facilita o gerenciamento do trabalho em casa e dos ecossistemas de nuvem híbrida.
Inspire sua força de trabalho com tecnologias inovadoras e uma abordagem centrada nas pessoas para gerenciar talentos. Crie uma força de trabalho móvel para o futuro.
Se você precisa de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM) ou suporte completo de gerenciamento unificado de endpoints (UEM), o IBM Security MaaS360 with Watson oferece uma experiência intuitiva e fácil de usar com a primeira abordagem de IA do setor.