Como profissional de TI, a plataforma MaaS360 nos permitiu ter um único ponto de implementação para eu poder expandir para vários usuários, como médicos, administradores de sistema, pessoal de plantão, com diversos conjuntos de políticas para alterar o tipo de segurança que queremos para o indivíduo. Nicholas Mislin IT Operations Manager Independent Health As pessoas esperam somente que a tecnologia esteja disponível e funcione. O MaaS360 nos ajudou a transformar isso em realidade com o menor custo operacional. Director, Mobile Operations & Support Global pharmaceuticals company