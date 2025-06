O que é gerenciamento de TI?

A TI é a base de quase todas as atividades empresariais. Automação, processamento de dados e conectividade constante abriram as portas para recursos e eficiências anteriormente inimagináveis. Talvez seja impossível separar a tecnologia das operações diárias de negócios.

Ao mesmo tempo, uma organização é vulnerável quando os sistemas têm desempenho insuficiente ou falham. Uma rede inativa, perda de dados ou malware podem impactar severamente as operações diárias. O custo médio de uma violação de dados nos EUA, por exemplo, é de USD 3,86 milhões.1

As práticas de gerenciamento de TI garantem garantem que as tecnologias de informação estejam seguras, altamente disponíveis e performem em seu ápice.



Os CIOs também desempenham um papel principal na adoção de novos sistemas para melhorar as operações. Um executivo de TI sugere: "Tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina, análise de dados, chatbots e blockchain, podem revolucionar completamente nossa maneira de oferecer serviços".



"A TI está à beira de uma mudança sem precedentes", diz a revista CIO. “Todas as empresas, agora envolvidas com tecnologia, já percebem sinais das grandes mudanças que estão por vir: automação, descentralização dos orçamentos de tecnologia, rápida adoção de serviços em nuvem e, mais recentemente, a inteligência artificial como uma necessidade de negócios.” 2

Os CIOs podem precisar fazer mais do que investir no serviço ou sistema mais recente. A transformação digital exige inovação e capacitação estratégica. “Para nós, o papel do CIO não é mais o do antigo gerente de tecnologia de back-office. Não há conversa no conselho administrativo que aconteça sem o CIO envolvido", observa um executivo de TI.



“Acho que os CIOs precisam se tornar mais experientes em negócios”, observa outro. "Devemos estar integrados e enraizados nos negócios, para sabermos como usar a tecnologia para resolver desafios empresariais e tornar as coisas voltadas para o futuro, de uma perspectiva industrial".